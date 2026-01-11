La culpa, de los bancos: El gobierno de Mieres acusa a las entidades financieras de frenar la llegada de empresas con los altos precios en el polígono de Turón

El gobierno local de Mieres se ha mostrado este domingo crítico con las entidades bancarias, a las que acusa directamente de que no puedan desarrollarse inversiones en el polígono turonés de La Cuadriella. LA NUEVA ESPAÑA ha informado de que el estado vandalizado de las instalaciones y los precios que se demandan están ahuyentando a los compradores e inversores para poner en marcha proyectos en este espacio. Las entidades financieras son las propietarias de estos terrenos, al quedarse con ellos tras el cierre de las empresas durante la crisis económica.

Desde el equipo de Manuel Ángel Álvarez señalan que "el gobierno de Mieres lleva años trabajando para conseguir la llegada de proyectos empresariales a los polígonos que, como La Cuadriella, tienen suelo y edificios disponibles". Así, apuntan a que "en las legislaturas pasadas, fueron numerosas las iniciativas que lideró el Ayuntamiento para facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales, reclamando a las entidades financieras que son las propietarias de las instalaciones industriales, la implicación para facilitar la llegada de nuevos proyectos".

Usura

Sin embargo, el gobierno local explica que la situación que ha vivido en este tiempo "En todos estos años nos hemos encontrado con un problema esencial: la usura de los bancos, su voracidad por los beneficios y la búsqueda de un lucro desmedido", apuntaron las fuentes municipales, que indicaron que "los bancos exigen cifras que no tienen ni pies ni cabeza en el caso de La Cuadriella". "Esto ha hecho fracasar varios proyectos interesados en instalarse en Turón, generar actividad económica y crear empleo", agregaron.

Para el Ayuntamiento mierense, hay un claro culpable de la situación que atraviesa el polígono turonés. "Los bancos han metido al polígono de La Cuadriella en un callejón sin salida", señalan, para especificar que "somos conscientes que no son una ONG y que buscan el máximo beneficio, pero también que deberían operar con sentido común y responsabilidad social corporativa". "En ocasiones hay que perder para ganar, no se puede ganar siempre. Deberían ser más razonables, bajar los precios y facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales", indican los portavoces municipales.

Solución

En este sentido, el gobierno de Mieres vuelve a emplazar a los bancos propietarios de la superficie industrial de La Cuadriella para que "dejen de ser parte del problema y se conviertan en parte de la solucion". "Su actitud en este caso es, sencillamente, incomprensible", agregan, para finalizar: "están impidiendo cualquier posibilidad de conseguir inversiones industriales".

Actualmente, la situación en el valle de Turón es desoladora: acumula unos 14.700 metros cuadrados de naves sin uso, casi todas localizadas en el citado polígono de La Cuadriella. Se trata de la mitad de la infraestructura industrial vacía de toda la comarca del Caudal, donde el total ronda los 30.000 metros cuadrados.