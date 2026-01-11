A los estudiantes de Mieres se les congelan las ideas: la denuncia del PP sobre un equipamiento municipal

Pese a la gran acogida que tuvo el centro municipal de estudios de La Mayacina, lo cierto es que el equipamiento, estrenado el pasado mayo, está afrontando un inverno complicado. Al menos según ha denunciado el PP de Mieres, que a través de su concejal Víctor Ferreira, ha criticado que estas instalaciones registran problemas de calefacción, "a pesar del compromiso adquirido por el equipo de gobierno municipal para solucionar esta situación".

El edil popular aseguró que "esta problemática fue trasladada en el pleno municipal del pasado mes de diciembre, donde el PP alertó del frío que estaban soportando los usuarios del centro". Ferreira señala que en esa sesión plenaria, desde el gobierno local de IU se les aseguró que "este problema se iba a solucionar".

Espacio

Nada más lejos de la realidad, denuncian el PP mierense. Y es que señalan que esta misma semana "hemos recibido nuevas quejas de opositores y estudiantes que utilizan el centro, denunciando el frío que hace en las instalaciones". Una situación que hace muy incómodo el uso de las instalaciones para quienes tienen que preparar exámenes, que requieren de un espacio confortable para un mayor rendimiento en las horas de estudios.

Víctor Ferreira hizo hincapié en que además, el problema se da "en un equipamiento municipal de reciente creación". Un hecho que considera aún más grave que presente este tipo de deficiencias: "un centro nuevo no debería ofrecer estos problemas. No es de recibo que, en pleno invierno, los usuarios tengan que estudiar en malas condiciones por la falta de calefacción".

Por último, Ferreira ha exigido al equipo de gobierno que actúe de manera inmediata y dé una solución definitiva al problema. "Garantizar unas condiciones térmicas adecuadas es una obligación del Ayuntamiento y una cuestión de respeto hacia quienes utilizan este servicio", ha concluido.

Arranque

El centro de estudios de La Mayacina entraba en servicio el pasado 2 de mayo. Ubicado en los bajos del edificio de viviendas en régimen de alquiler, el último en construirse en el ensanche urbano, este servicio acumuló en apenas un mes de apertura más de 400 altas de estudiantes dispuestos a usarlo. Se trata de un equipamiento abierto 24 horas y 7 días a la semana, ya que el acceso al mismo está totalmente automatizado. Los usuarios acceden a la sala a través de tarjetas personales e intransferibles, que pueden usar en cualquier momento para entrar al centro.

La entonces concejala responsable del área de Servicios a la Ciudadanía, Rocío Antela, ponía en valor la gran respuesta estudiantil ante la apertura del equipamiento: "los datos confirman que la puesta en marcha de este nuevo servicio público es un éxito", justificándolo en que "emitir casi medio millar de tarjetas en cuatro semanas lo evidencia".