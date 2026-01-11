Langreo Centro se vuelca contra el cáncer: así será la carrera solidaria

La asociación Langreo Centro organiza por cuarto año consecutivo su carrera contra el cáncer. Será el próximo domingo 18 de enero y toda la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

En las tres ediciones anteriores, Langreo Centro ha donado un total de 12.668 euros a la lucha contra esta enfermedad. Además, en la última convocatoria participaron más de 120 marcas comerciales y pequeños establecimientos, no solo de Langreo, sino también de otros puntos de Asturias y de provincias limítrofes, una cifra que la organización confía en igualar en esta cuarta edición.

Dorsales para mascotas

Para este año se han puesto a la venta 550 dorsales para personas, al precio de 10 euros, que incluyen camiseta conmemorativa, y 50 dorsales para mascotas, por 5 euros, con un detalle incluido. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.empa-t.com hasta el día 16, o de forma presencial en el local de la asociación, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

El recorrido de la prueba se amplía ligeramente respecto a ediciones anteriores, alcanzando los 2.200 metros. Además, el programa de actividades incluye el próximo martes 13 a las 18.30 horas la charla titulada “La mina y el cáncer”, a cargo del doctor Pere Casan Clará, exdirector del Instituto Nacional de Silicosis y vocal del consejo de la AECC. Será en la Casa de Cultura de La Felguera.