Langreo Centro se vuelca contra el cáncer: así será la carrera solidaria

La carrera anual para recaudar fondos para investigación se celebrará el 18 de enero incluye este año dorsales para mascotas

Así fue la carrera contra el cáncer en Langreo: Medio millar de valientes desafían a la lluvia por una buena causa / L. M. D.

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

La asociación Langreo Centro organiza por cuarto año consecutivo su carrera contra el cáncer. Será el próximo domingo 18 de enero y toda la recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Asturias.

En las tres ediciones anteriores, Langreo Centro ha donado un total de 12.668 euros a la lucha contra esta enfermedad. Además, en la última convocatoria participaron más de 120 marcas comerciales y pequeños establecimientos, no solo de Langreo, sino también de otros puntos de Asturias y de provincias limítrofes, una cifra que la organización confía en igualar en esta cuarta edición.

Dorsales para mascotas

Para este año se han puesto a la venta 550 dorsales para personas, al precio de 10 euros, que incluyen camiseta conmemorativa, y 50 dorsales para mascotas, por 5 euros, con un detalle incluido. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.empa-t.com hasta el día 16, o de forma presencial en el local de la asociación, en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

El recorrido de la prueba se amplía ligeramente respecto a ediciones anteriores, alcanzando los 2.200 metros. Además, el programa de actividades incluye el próximo martes 13 a las 18.30 horas la charla titulada “La mina y el cáncer”, a cargo del doctor Pere Casan Clará, exdirector del Instituto Nacional de Silicosis y vocal del consejo de la AECC. Será en la Casa de Cultura de La Felguera.

