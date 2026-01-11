Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran
Los grandes municipios de las Cuencas siguen teniendo la vivienda más asequible, pese a la subida del pasado año, menor que la registrada en Asturias
Aller y San Martín, los más baratos pese a crecer el 7%
El precio de la vivienda de segunda mano está al alza en las Cuencas mineras asturianas, con incrementos que en 2025 alcanzaron hasta el 16 por ciento respecto al año anterior. El concejo en el que más sube el precio es en Mieres. Pese a ello, el mercado inmobiliario de segunda mano tanto en el Caudal como en el Nalón está muy por debajo de la media regional. En 2025 Asturias registró la mayor subida de precios de toda su serie histórica.
Según el informe «La vivienda de segunda mano en 2025», elaborado por el portal Inmobiliario Fotocasa, el precio medio del metro cuadrado en Asturias se sitúa en 2.238 euros, tras un incremento anual del 24 por ciento. En las Cuencas, sin embargo, el coste del metro cuadrado de vivienda usada es prácticamente la mitad, lo que mantiene a la comarca como el territorio urbano más asequibles del Principado para comprar un puso de segunda mano.
Mieres y Langreo frente a Aller y San Martín del Rey Aurelio
Por concejos, Mieres alcanza un precio medio de 1.208 euros por metro cuadrado, tras una subida interanual del 15,9 por ciento la más elevada entre los municipios de las Cuencas. Langreo registra un incremento del 10,6 por ciento con el metro cuadrado situado en 1.061 euros, mientras que en San Martín del Rey Aurelio y Aller la subida es más moderada, del 7,6 por ciento en ambos casos, con precios de 1.039 euros y 1.005 euros por metro cuadrado, respectivamente.
Pese a este encarecimiento, los precios siguen muy alejados de los de las principales ciudades asturianas. El municipio asturiano donde más ha subido el precio es Castrillón, que se incrementó en un 31 por ciento, siete puntos por encima de la media asturiana. El vecino concejo de Avilés le sigue en segunda posición con una subida del 21,3 por ciento y detrás están, por este orden, los municipios de Gijón (19,1 %), Mieres (15,9 %), y Oviedo (13,1 %). Esta diferencia convierte a las Cuencas en una alternativa cada vez más valorada por compradores que buscan vivienda a precios más accesibles, especialmente en un escenario marcado por el encarecimiento generalizado del mercado inmobiliario.
Población
Este fenómeno se vincula, además, con los recientes datos de estabilización e incluso ligero repunte de población en algunos concejos, tras años de retroceso demográfico continuado. Los últimos datos oficiales apuntan a un saldo migratorio positivo en los municipios de las Cuencas debido a la llegada de nuevos vecinos procedentes de otros puntos de Asturias, de otras comunidades y del extranjero. La vivienda a precios más asequibles, unida a las buenas comunicaciones, son alguno de los factores que empiezan a cambiar la tendencia en un territorio que busca afianzar su recuperación tras al cierre de la minería y el cese de buena parte de la actividad industrial.
En un año en el que Asturias lidera las subidas de precios a nivel nacional, las Cuencas mantienen su posición como uno de los territorios más accesibles para comprar vivienda, aunque ya no son ajenas a una tendencia alcista que empieza a dejarse notar con claridad.
Número de ventas
Los principales concejos de las Cuencas participan de manera intensa del auge de las compraventas inmobiliarias. Hasta el punto de que Langreo y Mieres aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda entre los cinco municipios asturianos donde más propiedades cambiaron de manos en el primer semestre de este año, superando en ambos casos los registros de un territorio como Siero, con una economía local mucho más dinámica y una población que supera en 15.000 habitantes a la langreana y en 17.000 a la mierense. Hasta junio de 202, en Langreo se habían vendido 522 propiedades de segunda mano; 506 en Mieres y 201 en San Martín. En Aller se llegaba a las 180, y en Lena y Laviana, 107 y 104 respectivamente. En Siero eran 415.
