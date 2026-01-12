La Bici de Montaña engancha en Mieres: el Reto Territorio Minero suma más de centenar y medio de participantes

Un total de 176 personas se sumaron a la primera edición del "Reto Territorio Minero", el producto inédito puesto en marcha por la concejalía de Turismo de Mieres que dirige Álvaro González con el objetivo de potenciar el cicloturismo en el concejo y atraer visitantes para esta práctica deportiva. El gobierno local valoró esta cifra como "importante que, además, se ve ratificada por lo interesante de la tabla clasificatoria que en los últimos días vivió cambios importantes demostrando que, tal como se había anunciado, la estrategia era una de las claves de esta carrera de continuidad".

El reto consiste en una prueba con dos rutas, que discurren por el entorno de los montes Llosorio y Polio, como escenario. "En total son 70 kilómetros de distancia y 2.600 metros de desnivel para este desafío que las y los participantes debían realizar en el menor tiempo posible teniendo todo el año 2025 para superar el reto, subiendo sus tiempos y 'jugando' también con el momento para subir sus tiempos y poder hacer cambios en la clasificación en la que, además, una mujer se ha colado entre los cuatro mejores tiempos absolutos del reto", destacaron las fuentes municipales.

Premios

Desde la organización quisieron dar la enhorabuena a todas las personas participantes e informaron de que el próximo 6 de febrero se entregarán en la Casa de Cultura los 3.000 euros en premios -otorgados con el apoyo de Caja Rural de Asturias-. Previo a esta gala, el Ayuntamiento de Mieres tieve previsto presentar, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la segunda edición de este "Reto Territorio Minero". Una actividad, dicen, "que promociona el territorio y promueve la práctica deportiva de una forma inédita y novedosa".

"Reto Territorio Minero combina ciclismo de montaña, tecnología y competición. Es una muestra de la apuesta por la innovación del Ayuntamiento de Mieres, una experiencia única porque es una competición abierta que te permite aprovechar las rutas que tenemos en el concejo los 365 días del año", señaló Álvaro González, que agregó que "el deporte es uno de los ejes de la apuesta turística, en este sentido, se trabaja con una idea clara: Mieres te va a sorprender". El edil indicó que "seguiremos trabajando para reforzar la promoción y que esta iniciativa continúe creciendo". "Mieres es un destino turístico emergente, el corazón del Territorio Minero Asturiano", apuntó González.