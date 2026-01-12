Así es la carrera que discurre por bosques protegidos y por dentro de una antigua mina (y que ha agotado los 800 dorsales en hora y media)
El Trail Valle del Samuño, en Langreo, constará de tres pruebas que se disputarán los días 18 y 19 de abril
Cuestas pronunciadas, caleyes de barro, frondosos bosques que forman parte de un paraje protegido y un tramo final por el interior de una antigua mina. Ese es el recorrido del Trail Valle de Samuño, que se disputará los días 18 y 19 de abril y que ha agotado los dorsales disponibles en menos de hora y media tras la apertura de la inscripción.
Así lo explicaron los organizadores, pertenecientes al grupo de montaña Cumbre Llangréu, que indicaron que el trail "ha vuelto a demostrar su enorme tirón entre la comunidad de corredores y corredoras de montaña al agotar la totalidad de sus dorsales en tan solo 87 minutos". Las mismas fuentes destacaron que la "prueba, que se celebra en el espectacular entorno del Valle de Samuño, se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario de trail running en Asturias y en el norte del Estado, combinando exigencia deportiva, naturaleza y patrimonio industrial".
El Trail Valle de Samuño cuenta con varias modalidades adaptadas a distintos niveles, en las que se recorren senderos, crestas y zonas históricas del valle, "lo que la convierte en una experiencia única tanto para participantes como para público asistente. La rapidez con la que se han agotado los dorsales confirma la fidelidad de la comunidad trail runner y el prestigio alcanzado por la prueba, cuyo crecimiento ha sido constante en los últimos años gracias al cuidado de los recorridos, la atención a los detalles organizativos y el trabajo de un amplio equipo de voluntariado".
Recorrido
Dentro de ese recorrido hay parajes que integrados dentro del Paisaje Protegido de las Comarcas Mineras y tramos que discurren por el interior de la galería minera del Socavón Emilia y por el entorno del pozo San Luis, que actualmente forman parte del Ecomuseo Minero de Samuño.
Las tres pruebas que se disputan dentro del trail son la TVxS (de 13 kilómetros y con un desnivel de 730 metros) con 400 dorsales; la TVS (22 kilómetros y 1.500 metros de desnivel), con otros 400 dorsales: y la GTVS (35 kilómetros y 2.200 metros de desnivel), que consta de dos etapas. En esta última prueba combinada compiten 50 corredores que realizarán las dos carreras anteriores.
La organización agradeció la "confianza de todas las personas inscritas, así como el apoyo imprescindible de patrocinadores, colaboradores, voluntariado y entidades que hacen posible que el Trail Valle de Samuño siga creciendo año tras año. Para aquellas personas que no han podido conseguir dorsal, la organización informará a través de la web oficial y de sus redes sociales sobre posibles listas de espera o nuevas opciones de participación".
