"Es una maravilla", Sotrondio estrena centro de salud entre elogios de pacientes y profesionales

Marga Fernández es coordinadora de enfermería del centro de salud de Sotrondio. Es de Oviedo y lleva más de treinta años trabajando en San Martín del Rey Aurelio. Este lunes en el pasillo de urgencias el nuevo ambulatorio de la capital del concejo celebraba que "por fin se ha hecho realidad" lo que profesionales y pacientes llevaban 20 años esperando, desde que el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunciara que Sotrondio tendría un nuevo centro de salud. "Llevábamos mucho tiempo esperando y el cambio ha sido espléndido", decía. Para esta veterana del servicio de salud "el salto en la calidad asistencial es enorme". Las nuevas instalaciones permitirán a los profesionales "trabajar con más seguridad" y eso influirá "en que mejoren mucho los cuidados a las personas, que es lo importante".

El antiguo centro de salud era una planta baja en un edificio, hacía décadas que se había quedado pequeño pero seguía funcionando en buena medida "por la cercanía en el trabajo que define al equipo sanitario de Sotrondio y Blimea". Esa cercanía les permitía mantener esos cuidados con los pacientes pero también permitía el trabajo diario en un espacio reducido. "Ahora podremos trabajar mejor y dedicar más tiempo a cada paciente", insiste Fernández. Será así no solo por la amplitud del espacio y por la mejora que supone el traslado en cuanto a equipos técnicos, sino también porque en el nuevo centro de salud habrá nuevos servicios y más personal. A los 20 profesionales se suman ahora dos fisios, dos odontólogos, dos higienistas dentales, una matrona y una enfermera. Eso redundará en aligerar las listas de espera y en la disminución de la carga asistencial de El Entrego. El área de Sotrondio-Blimea, al que da servicio el centro, tiene cerca de 5.000 cartillas sanitarias. Con cálculos un poco por encima y teniendo en cuenta que este lunes era el primer día en funcionamiento, el nuevo centro de salud de Sotrondio atenderá a más de 300 personas diarias en los distintos servicios. Ahora hay salud bucondental, matrona y fisio, algo que antes no había.

Aplauso de los pacientes

Héctor Vallina vive justo encima del antiguo centro de salud de Sotrondio. Este lunes tenía cita con su médico y fue uno de los primeros en estrenar el edificio que ocupa el solar -manteniendo la fachada- de lo que fuera el teatro Virginia. "Comparado con lo otro esto es una maravilla", decía en la sala de espera, "se nota mucho el cambio". María Suárez, "de Sotrondio de toda la vida", esperaba consulta en la misma zona. "Es estupendo, no tiene nada que ver con el otro", resumía sobre un centro de salud que como vecina apunta que "hacía falta". El nuevo equipamiento tiene mil metros cuadrados más que el anterior, se ha pasado de 600 metros cuadrados a más de 1.600 y eso se nota nada más entrar. Ahora todo es comodidad para pacientes y facultativos. El servicio de Urgencias es ahora precisamente eso, un servicio de urgencias con varias consultas, con zonas separadas donde realizar pruebas a los pacientes, con un espacio que recuerda más al de un hospital que al de un centro de salud.

Los pacientes iban llegando con cuenta gotas el primer día de apertura. Uno de ellos, el pequeño Azael Santander, de cuatro años, tenía consulta en la segunda planta, en pediatría por una conjuntivitis. Mientras el médico le llamaba Azael se sentaba junto a su madre, Laura Benítez, en la zona de espera de niños, con una mesa y sillas de su tamaño, con las paredes decoradas como todos los servicios de pediatría del Principado. Al lado, el nuevo servicio de salud bucondental, algo que los vecinos agradecerán porque antes no lo tenían en Sotrondio.

Nuevo servicio de fisioterapia

De estreno estaba también el gimnasio. Los fisios, Ángel Fueyo y Argentina García, los dos de El Entrego, A media mañana ya habían recibido a sus primeros pacientes. Son ellos los que insisten que la apertura de este nuevo servicio en Sotrondio "evita a la gente tener que ir a El Entrego y aligera la lista de espera". Dejan claro que "el servicio de El Entrego se mantiene y se añade el de Sotrondio". Eso les da oportunidad de poder dedicar más tiempo a los pacientes no solo en el tratamiento puro y duro sino en algo tal vez más importante, poder hablar con ellos y darles las indicaciones para hacer ejercicios en casa y mantener una buena salud postural, algo que al fin y al cabo redunda en la mejora del servicio ya que si los pacientes siguen esas indicaciones lo más probable es que sus visitas al centro de salud sean menos habituales.

Atención a la mujer

En el sentir de los profesionales, en todo lo que dicen, se deja ver una fuerte implicación con la comunidad que va más allá de la mera consulta o atención sanitaria. Lara González, trabajaba de matrona en el hospital de Jarrio, en Navia. Es de Gijón y ahora trabaja en Sotrondio, con lo que está encantada con el cambio. Su labor va mucho más allá de atender a mujeres embarazadas. Sí, que ofrece esa atención especializada y sí que se encarga de la preparación al parto. Pero en Sotrondio ofrecerá un servicio integral a la mujer que llega incluso a superar las paredes del flamante cetro de salud con cursos de "matronatación" en la piscina municipal.

Salud comunitaria

Volviendo a Marga Fernández. La responsable de enfermería y la directora de equipo de la unidad de gestión clínica. Eva Rubiano, celebran tener un espacio donde poder recibir a los vecinos, donde poder ofrecer esas charlas o cursos tan necesarios para la salud comunitaria. Antes tenían que hacerlo en el centro Onofre Rojo, ahora ya tienen un aula "en el centro de salud, que es donde se tienen que hacer estas cosas", apunta Rubiano. Eso sí, no dejarán de acudir a locales de asociaciones de vecinos o allí donde las reclamen.

Sotrondio ha entrado, con veinte años de retraso, en la atención primaria del siglo XXI. Un centro de salud accesible, con servicios para personas ostomizadas, con todas las comodidades para que los vecinos se encuentren cómodos en ese trance nunca fácil de acudir al médico.

620.000 euros para el centro de salud de El Entrego

Tras ese salto cualitativo en Sotrondio, que se ha dado con una inversión de 4,4 millones de euros, le llegará el turno al centro de salud de El Entrego. No será tanto pero los presupuestos del Principado de 2026 recogen una partida de 620.000 euros para llevar a cabo actuaciones de mejora en el centro de salud de El Entrego, localidad que concentra el mayor número de pacientes del municipio, atendiendo de este modo a las peticiones que se habían traslado en su momento desde el equipo de gobierno socialista de San Martín del Rey Aurelio para acondicionar las instalaciones de este centro sanitario. “Es una inversión significativa que demuestra que los socialistas priorizamos las políticas sociales que ponen en el centro de la acción a las personas para mejorar, desde el rigor y con sensibilidad, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”, subrayó el alcalde, José Ramón Martín Ardines.