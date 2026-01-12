Marcos Merino: "La cultura puede ser motor económico para las Cuencas, pero hay que tener una estrategia "

-Acaba de terminar la tercera edición del Film Lab, la "escuela de cine" de las Cuencas. ¿Qué valoración hace?

-Muy positiva. Los siete autores y autoras seleccionados en esta edición han trabajado con mucha dedicación estos siete meses, y la evolución de sus proyectos cinematográficos ha sido increíble. Hablamos de un laboratorio de formación artística muy singular por sus características y ubicación en el ámbito nacional y europeo destinado a un grupo reducido de jóvenes que comparten el deseo de hacer una película. El laboratorio les permite desarrollar sus proyectos de película con más de veinte profesionales de todos los oficios del cine, dotándoles de herramientas artísticas para la creación de un proyecto cinematográfico. Merece la pena destacar también la diversidad y el arraigo territorial de los proyectos de largometraje y cortometraje de esta edición con sus inspiradores retratos de Valdesoto, Mieres, Gijón, Ribadesella, Puerto de Vega, Laviana...

-Son ya 17 proyectos los que llevan tutelados desde el laboratorio. ¿Es cada vez más complicada la selección?

-Sí, porque la competencia crece exponencialmente cada año. Supongo que tendrá que ver con la reputación que empieza a tener el laboratorio tras tres ediciones, el nivel aumenta en cada edición. Es muy satisfactorio comprobar cómo el laboratorio se ha convertido también en un polo de atracción de jóvenes cualificados que deciden regresar a Asturias, porque lo ven como una oportunidad para desarrollar su formación y carrera cinematográfica.

-Varios de sus alumnos ya han sido premiados y reconocidos. ¿Genera satisfacción personal?

-No creo que mi satisfacción personal sea importante, aunque sea inevitable por la gratificación que supone observar el crecimiento artístico de todos los jóvenes que han formado parte del laboratorio. Ocho de los once proyectos de las dos primeras ediciones ya han conseguido financiación, y seis tienen previsto estrenarse en 2026 o ya lo han hecho en 2025. Es cierto que ya hay varios nombres que resuenan con más frecuencia en el circuito de festivales y no tengo ninguna duda que estas irrupciones van a proseguir en los próximos años. Sin embargo, esto de las satisfacciones siempre es muy subjetivo. A mí me resulta especialmente emocionante la presentación de los proyectos ante los vecinos de Mieres tras siete meses de intenso trabajo. Disfruto de ese momento mágico en el que un grupo de jóvenes asturianos comparten su mirada y sus preocupaciones sobre la representación del lugar donde nacieron y crecieron, sorprendiendo a la audiencia con sus relatos o puntos de vista.

-El Principado anunciaba ya que va a haber una cuarta edición. ¿Cómo se siente?

-Afortunado de seguir formando parte de este proyecto formativo tan singular, desde el punto de vista cinematográfico nacional y europeo, y ver cómo las instituciones mantienen su apuesta decidida por su continuidad. FilmLAB LaC6 nace por el interés de Sodeco en la búsqueda de nuevas oportunidades de actividad en las cuencas mineras y la creación de un proyecto formativo cuyos objetivos, metodología y pedagogía compitió con otros 126 proyectos nacionales de las principales instituciones vinculadas al cine en España para lograr financiación de fondos europeos. El laboratorio persigue la dotación de herramientas artísticas a jóvenes autores y autoras nacidos o residentes en Asturias que, por diferentes razones económicas y sociales, no pueden acceder a una formación especializada en la creación cinematográfica.

-¿Barajan ya alguna fecha para la apertura a candidaturas?

-Sodeco confirmará en las próximas semanas las fechas de inscripción y el calendario lectivo de la próxima edición del laboratorio. Las fechas serán muy similares a esta última edición. El periodo de inscripciones seguirá prolongándose durante, al menos, seis semanas durante la primavera. Toda la información sobre las bases y el proceso de selección está disponible en filmlablac6.com.

-En los últimos años ha habido varios rodajes en las Cuencas. ¿Qué ofrecen a los directores estos territorios?

-El interés creciente por las Cuencas Mineras y Asturias como escenario de rodajes cinematográficos no me sorprende. En el caso de las cuencas, hay mucha singularidad y diversidad en los paisajes y paisanajes de estos lugares. Hay mucha poesía también en la transformación del paisaje, en el avance de esa abrumadora naturaleza que está apoderándose de los espacios que la industria le arrebató hace más de un siglo. Las Cuencas Mineras no son un lugar, son muchos universos que conforman un todo, un espacio que permite representaciones de significados muy diferentes.

-¿Puede ser la industria del cine una herramienta de crecimiento para los valles mineros?

-Por supuesto. Las industrias culturales suponen un motor económico determinante en la economía española. Hay muchos ejemplos en otros territorios europeos. Sin embargo, estas cosas no ocurren solo por ser guapos. Es necesario disponer de una estrategia, decidir qué queremos ser de mayores, analizar con rigor las oportunidades y desafíos que afrontamos y, sobre todo, procurar estar juntos. Es importante que los territorios se unan para ser más visibles.

-La Academia del Cine Asturiano ha premiado a la Comarca del Caudal como Lugar de Interés Cinematográfico. ¿Es merecido?

-Muy merecido. Yo soy poco objetivo con este asunto. Adoro el concejo y a sus gentes. Estuvimos viviendo en el Valle del Turón durante la producción de ReMine tras más de veinte años en Madrid y no olvidaré nunca ese tiempo que pasamos allí. Mieres es imbatible como lugar de interés cinematográfico. No por solo por la diversidad de sus lugares naturales y urbanos sino también por la hospitalidad de sus gentes y sus comunicaciones.

-Hablemos del Marcos Merino director. ¿Qué proyectos tiene por delante en este 2026?

-Este 2026 se presenta agitado porque acabamos de estrenar en el FICX mi último largometraje, "Plaza Mayor" y esta primavera arrancará la gira de festivales nacionales e internacionales, los encuentros con el público, los estrenos en salas. Comenzaremos en febrero también el rodaje de un cortometraje de no ficción que sucede también en las Cuencas y que vuelve a insistir en esa obsesión nuestra por el retrato y difusión del legado inmaterial de la industria en Asturias.