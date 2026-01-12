El Puente, en Langreo, clama contra las expropiaciones: "Hay otros sitios para hacer los pisos, no a costa de nuestras casas"

"No estamos en contra de que el Principado construya pisos de alquiler en el barrio, pero hay otros sitios, hay otras parcelas, lo que no vamos a permitir es que se haga a costa de nuestras casas". Los vecinos del barrio del Puente, en Langreo, rechazan de plano el proyecto de la consejería de Ordenación del Territorio del Principado de expropiar más de medio centenar de viviendas en la calle José Álvarez Valdés para construir tres edificios con 110 pisos de alquiler asequible.

Los vecinos del Puente mantuvieron una reunión el sábado por la tarde para fijar su postura y quedó claro que rechazan las expropiaciones y que en ningún caso están en contra de que se hagan más viviendas en Langreo, ni siquiera en esa zona, pero en otras parcelas existentes o derribando casas que ya están en ruinas o abandonadas en el mismo barrio.

Reunión de vecinos del barrio del Puente, en Langreo, afectados por las expropiaciones para construir vivienda pública / FERNANDO RODRIGUEZ

Dos décadas aguantando las obras del soterramiento

"No puede ser que bajo el pretexto del interés general echen de su casa a personas que llevan más de cincuenta años viviendo en ellas", insiste Verónica Núñez, portavoz de los vecinos, que añade que, además, los residentes "han estado aguantando durante 17 años las obras del soterramiento". Durante las casi dos décadas que se han prolongado los trabajos para soterrar las vías de la línea de ancho métrico, la antigua FEVE, Gijón-Laviana, a los vecinos del Puente no les han concedido licencias para acometer ningún tipo de reforma o mejora en sus viviendas. "Eso nos escama", reconoce Núñez, que alude a la sospecha vecinal de "que hayan dejado deteriorarse el barrio para que el precio de expropiación sea más barato".

3,8 millones en los presupuestos del Principado

Los presupuestos del Principado para 2026 incluyen una partida de 3,8 millones de euros para la expropiación de viviendas. Ese proceso se completaría el próximo año con los derribos de las edificaciones de la calle José Álvarez Valdés, en la zona de La Felguera más cercana al Sama, donde la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías prevé la construcción de un bulevar.

Obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de Langreo en el barrio del Puente / FERNANDO RODRIGUEZ

"Hay una mujer que lleva 70 años en esa casa y ahora se la quieren expropiar", ponen de ejemplo los vecinos. "También hay gente que acaba de llegar, que se acaba de hipotecar para comprar una vivienda y que cuando lo hicieron, en el Ayuntamiento les aseguraron que no había ningún proyecto de expropiación", añaden. A eso suman que "también quieren expropiar algunos negocios que no podrán abrir en otro lugar".

Los vecinos están completamente en contra de las expropiaciones pero quieren dejar claro que "en ningún momento rechazamos que se hagan viviendas, pero hay sitio para hacerlas sin tener que expropiar a nadie".

La postura del alcalde

Respecto a la postura del alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, que aseguró que el Ayuntamiento no firmará el convenio con el Principado para el desarrollo del proyecto sin contar con los vecinos, los afectados lo celebran pero con cierto recelo. "Lo queremos por escrito y de forma oficial", mantienen. Tras años de promesas se creen poco de lo que les dicen los políticos.