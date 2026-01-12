Así será la esperada ampliación de la estación de esquí de Fuentes de Invierno (y llega con sorpresa)

La estación de esquí de Fuentes de Invierno se estrenaba en la primavera de 2007. Pero el nacimiento de la segunda instalación de este tipo en el Principado, tras Valgrande-Pajares, llegaba con un importante corsé que lleva impidiendo dos décadas que el complejo se desarrolle. La restrictiva normativa medioambiental ha capado cualquier intento de remodelación del complejo, una situación que la Consejería de Cultura, Política Llingüistica y Deporte del Principado, quiere corregir. Este lunes, la propia consejera, Vanessa Gutiérrez, presentaba al alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, un proyecto en el que se contempla mejorar el potencial de la estación, hacerla útil también en verano, y a modo de sorpresa, una ampliación del dominio esquiable, pasando de 8 a 16 kilómetros. Eso sí, todo esto queda pendiente de superar el periodo de alegaciones al mismo y, aún más importante, el visto bueno de Medio Ambiente.

Gutiérrez estuvo acompañada en su visita al ayuntamiento de Aller de la directora general de Deporte, Manuel Ena, y del director de Fuentes de Invierno, Jorge Fernández Fierro. La Consejera destacó que "presentamos un proyecto muy necesario, el de optimización de la estación de Fuentes de Invierno, en el que se atiende además a las demandas históricas que presenta el complejo". Gutiérrez especificó que entre los proyectos que se abordan en el documento están la construcción de un edificio de aseos y cafetería en la zona media, y también la futura conexión física con la estación de San Isidro. La responsable regional abundó en que también se prevé "la instalación de una balsa y un sistema de innivación artificial, e incluso la construcción de un edificio que pueda permitirnos tener unos hangares para la maquinaria y los trabajadores". Además, indicó que "todo ello con la preservación del medioambiente, garantizando la sostenibilidad y el futuro de esta estación".

Gutiérrez aclaró que el proyecto "se someterá en los próximos días a información pública y está pendiente de su tramitación ambiental", y que se enmarca "en la estrategia autonómica para consolidar las estaciones de montaña como un referente turístico y deportivo todo el año".

La infografía preparada por la Consejería para dibujar el proyecto presentado en Fuentes de Invierno. / Cedida a LNE

Ampliación

Además de las citadas medidas, que fueron expuestas por la Consejera, el proyecto también incluye una sorpresa que no había anunciado la responsable regional. Se trata de una transformación integral de la estación "que, sin aumentar su tamaño, permitirá contar con 16 kilómetros de pistas, balizados y acondicionados". Esto viene acompañado de la posibilidad de "instalar cinco nuevos telesquís, que descongestionarían las áreas para debutantes y facilitarían la movilidad en toda la estación, incluida la futura conexión con San Isidro".

Otro aspecto clave es la apuesta "por desestacionalizar el complejo deportivo y permitir su apertura fuera del periodo invernal para actividades recreativas como senderismo, ciclismo o pruebas deportivas". Una medida que "contribuirá a dinamizar el turismo en el concejo de Aller y en todo el valle durante el resto del año, mediante la generación de nuevas oportunidades económicas y sociales".

Desarrollo

En cuanto a la aplicación real del proyecto sobre el terreno, no será inmediata. Gutiérrez indicó que "en el momento que se publique en el BOPA, que será en los próximos días, hay un plazo de 30 días para que se reciban alegaciones". A partir de ahí, señaló "también hay que dirigirse a las diferentes Administraciones afectadas por el proyecto para que también planteen alegaciones". La Consejera señaló que una vez recibidas, "se responderán por parte de la Consejería y ya se remitiría el proyecto a Medio Ambiente para que hagan la estimación sobre el proyecto y sobre la Declaración de Impacto Ambiental". Cuando todos estos trámites terminen, será el momento de buscar y desarrollar las inversiones.

Electrificación

Cuestionada sobre el estado de la conexión eléctrica de Fuentes de Invierno, anunciada en septiembre de 2024, Vanessa Gutiérrez aclaró que "las gestiones ya tenían que ver con la propia empresa comercializadora y también con un trámite que tenían que hacer ante la Diputación de León, que se demoró más de lo deseado, pero que ya está prácticamente resuelto", explicó la responsable regional, para asegurar que "damos ya otro paso fundamental que ya va a culminar".

Satisfacción

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, estaba satisfecho con el plan presentado por el Principado: "Es el primer paso para una reivindicación histórica que se viene solicitando desde el Concejo de Aller, y estamos muy contentos porque vamos ya viendo avances en estas reivindicaciones y este es el primer paso que va a hacer de la estación un referente a nivel del norte de España".

Pajares

Por otra parte, también hizo referencia la Consejera a Valgrande-Pajares (Lena), donde dijo que se está "trabajándose de manera continua y haciéndose un proyecto". "En los últimos años se ha hecho una inversión histórica, como nunca se hizo", defendió la Consejera, para agregar que "al margen de cuestiones que son internas y que tienen que ver con el funcionamiento, se va trabajando y se va avanzando". Para Vanessa Gutiérrez, "el compromiso del Gobierno con la estación es total y se está demostrando, dando pasos decisivos, como el anuncio de una inversión de un millón de euros, que continúa con esa segunda fase de Pajares tal y como se defendió por parte de este Gobierno".