Sesenta participantes en el concurso nacional de callos, cuya final será en Lena
Las jornadas gastronómicas arracan el próximo jueves por todo el país
Más de 60 establecimientos hosteleros repartidos por todo el territorio nacional competirán desde el jueves por alzarse con el título a "los mejores callos de España". Será en la IV edición del Concurso Nacional de Callos "La Callada por Respuesta", cuya gran final se celebrará el lunes 2 de marzo en Lena. Antes, desde este jueves y hasta el próximo 8 de febrero, los locales participantes, de una docena de provincias, ofrecerán sus platos de callos en las jornadas gastronómicas aparejadas.
En marzo, Lena volverá a reunir las mejores elaboraciones de callos de España, convirtiéndose por cuarto año consecutivo en la capital española de este guiso. Será gracias a este certamen, organizado por el Ayuntamiento y la empresa asturiana de eventos gastronómicos Gustatio. Participan de este modo 62 restaurantes de todo el país, desde Madrid a Jaén, pasando por Burgos, La Rioja, Álava, Granada, Ciudad Real, León, Cádiz o Ávila, además de, por supuesto, Asturias.
Alcaldesa
Para la Alcaldesa, Gema Álvarez, "es una oportunidad única de que Lena esté presente en restaurantes de toda España, somos la puerta de entrada a Asturias y por lo tanto podemos ser la primera imagen o la última que los visitantes tengan de la región". Por su parte, la concejala de Hostelería de Lena, Minerva Álvarez, enfatizó que "las Ferias de Lena son muy conocidas y los callos son nuestro plato más emblemático". Y agregó que "con estas jornadas y concurso pretendemos que Lena se ubique como destino turístico, no solo por la gastronomía sino también por su naturaleza, sus rutas ciclistas y sus gentes".
El concurso contará con un premio absoluto de 1.500 euros para la mejor elaboración de callos del país. También se reconocerá al segundo y tercer clasificado, y a la mejor elaboración local.
