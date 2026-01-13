Concluye la obra del (esperado) ferial de Langreo: el Ayuntamiento prevé que entre en servicio en la primera mitad de este año

El Ayuntamiento de Langreo prevé que el nuevo ferial del concejo, ubicado en la parcela de Talleres del Conde, pueda entrar en servicio en la primera mitad de este año. La obra está finiquitada. Concluyó a finales de la pasada semana y resta ahora que sea verificada por los técnicos municipales antes de ser recepcionada por el Consistorio. Además, aún será necesario habilitar un centro de transformación eléctrica para suministrar energía al equipamiento. De forma paralela se están trabajando en los trámites para la contratación de los servicios de suministro y la fórmula de gestión.

Así lo expuso Marina Casero, edil de Hacienda de Langreo, que se mostró prudente con los plazos. "La obra está acabada, pero todavía no ha sido recepcionada, a la espera de que la revisen los técnicos. Pero no todo es que la ejecución esté lista, ahí otras cosas que hay que hacer también", señaló la edil que, sin dar una fecha concreta de apertura, sí mostró su confianza en que el ferial pueda estar funcionando ya "en la primera mitad de este año".

Entre las cuestiones pendientes, Casero aludió al suministro eléctrico para cubrir la elevada demanda de energía que requerirá la instalación. "Ahora hay electricidad de obra, pero está previsto por parte de Redes instalar un centro de transformación para dar cobertura al complejo".

Gestión

El Consistorio ya avanzó el pasado año que planea contratar a una empresa externa la gestión del nuevo recinto ferial. La idea del gobierno local es reservar determinadas fechas para los eventos impulsados por el Consistorio, de forma que sea ese gestor externo el que se ocupe de dar forma al resto de la programación.

Entrada al recinto ferial. / Fernando Rodríguez

El Ayuntamiento de Langreo ha promovido visitas al complejo para presentar el nuevo equipamiento a promotores, gestores y programadores culturales. El objetivo de los encuentros es doble. Por un lado, se pretende dar a conocer este espacio para que entre a forma parte del circuito regional y ofrecerlo para atraer eventos. Por el otro, se busca recoger ideas para darle contenido cuando entre en servicio.

El recinto ferial de Langreo tiene 7.711 metros cuadrados, con 2.827 (poco más de un tercio) en un pabellón cerrado y el resto cubiertos pero abiertos por los lados. El pabellón se puede sectorizar en tres espacios más pequeños cuya superficie oscila entre 764 y 820 metros cuadrados. A ellos se suman otras dependencias como oficinas.

Gran pabellón

Bajo la cubierta histórica de Talleres del Conde se ha levantado ese gran pabellón para acoger diversos eventos y funcionar como "un espacio de relación empresarial y comercial". La obra ha supuesto construcción de unas instalaciones nuevas sobre las estructuras metálicas de las antiguas naves de calderería de los Talleres del Conde, construidas en torno a 1897 y ampliadas en 1929.

El pabellón central del recinto ferial. / Fernando Rodríguez

Las obras en la parcela –que comenzaron con la descontaminación de los terrenos y siguieron con la ejecución del acceso subterráneo– se retomaron en septiembre de 2024 para afrontar su culminación, con la construcción del ferial propiamente dicho, con un plazo de trece meses que fue prorrogado. El presupuesto para esta última parte de los trabajos fue de 4.375.076 euros. La construcción corrió a cargo de la empresa ASCH Infraestructuras y servicios.

Para esta última fase del proyecto, el primer paso fue acometer los desbroce en la parcela. Posteriormente, se puso en marcha la reparación de la estructura, con la rehabilitación de las antiguas naves. Se revisaron todos los elementos y se desmontaron los que no estaban en buen estado, tomando como referencia un estudio previo. A continuación se inició un tratamiento de chorreo y pintado de la estructura. Después se colocó una cubierta de chapa sobre las dos naves. El paso definitivo fue la construcción del pabellón de exposiciones, con tres grandes naves que se podrán unir o usar por separado según la actividad que se vaya a desarrollar.