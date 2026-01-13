Convocados los premios "Mierense del año", que en esta edición rendirán homenaje a su fundador, el fallecido Laudelino Rodríguez

Los premios Mierense del Año rendirán homenaje en la presente edición al que fuera su impulsor, Laudelino Rodríguez "Tito", fallecido el pasado verano. Se trata de unos galardones en los que Rodríguez siguió trabajando con toda la ilusión hasta el último día. Rodríguez era conocido en todo el concejo de Mieres como "Tito", seudónimo con el que firmó ("Tito Rogar") durante muchos años las crónicas deportivas de su querido Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y luego en LA NUEVA ESPAÑA.

"Esta edición de los premios se presenta como un tributo a la memoria de Laudelino Rodríguez "Tito", impulsor y alma máter de la asociación hasta su fallecimiento el pasado mes de agosto. La junta directiva ha orientado toda la programación para que cada acto sirva de reconocimiento a su legado y labor presidencial", resaltaron los organizadores.

Premiados, responsables políticos, representantes de la asociación y patrocinadores en la entrega de los premios del pasado año. / Roberto Menéndez

Desde el día 15 de enero y hasta el 16 de febrero permanecerá abierto el plazo para proponer candidatos para "Mierense del año". "Durante este tiempo, cualquier vecino puede presentar a quien crea que es merecedor de este galardón. Las candidaturas, que serán de un máximo de folio y medio, deben llevar el teléfono de contacto del candidato, además de adjuntar los datos de quien hace la propuesta. Una vez cumplimentadas, pueden presentarse en la sede de la asociación, situada en la C/ Aller, número 17 -bajo de Mieres (Flores Mayte)- mientras que otra opción sería enviar un correo electrónico a la siguiente cuenta: mierense@mierense.es.", apuntó la organización.

Inscripción

La inscripción está abierta a todos los organismos, personas o entidades que se hayan distinguido por desarrollar iniciativas de manera desinteresada en favor de Mieres. Los galardones "Mierense del año", que cumplen 53 ediciones este año, tienen como objeto "el reconocimiento a aquellas personas, organismos o entidades que se hayan distinguido por realizar acciones u obras de forma desinteresada en beneficio del concejo de Mieres y sus habitantes". Un jurado popular, compuesto por una veintena de personas, será el encargado de elegir a los "Mierense del año", que recibirán la distinción en una gala que se celebrará el próximo mes de abril.

"Además de los galardones, en el mismo acto se hace entrega de diferentes distinciones, como a los mejores expedientes académicos de la comarca y el Trofeo 'Visiola Rollán' al deporte amateur asturiano", concluyeron los organizadores.