El empleo también es cuestión municipal: el Ayuntamiento de Mieres contrató en lo que va de mandato a 111 operarios a través de planes

Aunque las administraciones locales están encorsetadas a la hora de generar empleo fijo y estable, los planes de empleo desarrollados por los Ayuntamientos (tanto los financiados por ellos mismos como los que vienen desde el Principado) suponen una herramienta importante para ofrecer trabajo temporal a distintos sectores de la sociedad. En Mieres, en lo que va de mandato, un total de 111 personas se han beneficiado de alguno de estos contratos, que tienen una duración de un año, y a través de los cuales se realizan planes de mejora en diferentes ámbitos.

Desde el gobierno local, explicaron que el pasado año 2025, el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Mieres permitió realizar mejoras en siete cementerios del concejo en los que se llevaron a cabo labores de limpieza, acondicionamiento general, lijado y pintura, dando respuesta a las necesidades de estos espacios. "En concreto, se actuó en los cementerios de Santa Cruz, Ujo, Valdecuna, Vegadotos, Baíña, Gallegos y Urbiés", apuntaron las fuentes municipales. Además, indicaron, este plan "se centró en mejora de caminos y sendas, actuando en vallas de madera y cierres metálicos permitiendo una mejora de la imagen y la accesibilidad en zonas de todo el territorio del concejo, en el marco del proyecto Plan de Regeneración Municipal en el Entorno Urbano y Rural del concejo de Mieres".

El plan de empleo desarrollado en el municipio mierense en 2025 contó con 780.000 euros de presupuesto y estuvo enmarcado "en los itinerarios integrados de activación en el ámbito local y cofinanciado por el Programa Fondo Social Europeo Plus, por el Servicio Público de Empleo del Principado y por el Servicio Público de Empleo Estatal". En concreto, permitió la contratación de 27 personas que estuvieron contratadas durante un año.

"El Consistorio viene realizando un importante esfuerzo para facilitar la contratación de personas en situaciones de desempleo de larga duración y también para ofrecer una primera oportunidad a las que acaban de finalizar sus estudios mediante contratos formativos", señaló el concejal de Empleo, Miguel Martín. El edil indicó que "en lo que llevamos de mandato, más de cien personas, exactamente 111 vecinos y vecinas que han participado en los Planes de Empleo o los programas de contratos formativos, con más de 2,2 millones de euros de presupuesto global".

"El Ayuntamiento moviliza empleo en categorías como peones y oficiales de albañilería, carpintería o pintura pero también en puestos de cualificación como ingeniería. Con contratos formativos, el gobierno local busca ofrecer una primera oportunidad laboral a personas del concejo que han finalizado sus estudios de FP o Universidad", agregó el edil, que destacó que estos planes de empleo "permiten la contratación de personas paradas y, al mismo tiempo, el desarrollo de actuaciones concretas de mejora en todo el concejo, centrándose en mayor parte en la zona rural del municipio".