La Feria de la Nieve, Nevaria llega este fin de semana a Aller con actividades para todos los públicos

Es uno de los eventos referencia en la Cordillera en la temporada de esquí. Nevaria, la feria de la Nieve y la Montaña, que se celebra en la localidad allerana de Moreda, tendrá lugar este sábado y domingo, en una edición que ha pasado por primera vez al mes de enero para tratar de que además de poder disfrutar de la feria, los visitantes puedan también acudir a las estaciones de esquí. El alpinista Álex Txikón, experto en expediciones invernales al Himalaya, es la gran estrella invitada, y no solo participará en la inauguración del evento, sino también ofrecerá una charla sobre sus hazañas en la tarde del sábado.

La edición de este año conlleva una programación variada y para todos los públicos. La feria estará abierta tanto sábado como domingo, desde las 11.00 horas hasta las 14.30 horas, y desde las 16.30 horas a las 21.00 horas, con stands y tiendas dedicadas a los deportes de montaña. Durante este tiempo, estará disponible un espacio de videojuegos y de realidad virtual, para que los visitantes puedan disfrutar de estas actividades. Por un lado, habrá una serie de juegos invernales, y por el otro, un simulador de snowboard con a través de la consola Nintendo Wii y experiencias inmersivas de realidad virtual para la práctica del esquí.

También estará disponible en la carpa que se instala en la plaza del Campo, para niños entre 3 y 12 años, una zona de ludoteca y juego libre controlado por monitores, y que incluye construcción con bloques gigantes, juegos de Lego, zona de dibujo orientada a la temática de la feria o juegos de mesa.

Charla

Para el sábado, tras la apertura del recinto, a medio día llegará la inauguración de Nevaria, en la que estará el alpinista Alex Txikón. A las 12.30 horas está prevista la celebración del taller infantil "Luces de Nevaria", dirigido a niños de 6 a 12 años, y para el que hay plazas limitadas, teniendo que apuntarse en la ludoteca. También ahí, en el espacio infantil, habrá un pincataras entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Por la tarde habrá actividad en el teatro Cine Carmen, con actos con entrada gratuita hasta llenar el aforo. Por un lado, a las 17.30 horas tendrá lugar la entrega de reconocimientos de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias. Más tarde llegará el plato fuerte de la jornada, la charla ofrecida por Alex Txikón: "Escaladas en invierno". Será a las 19.00 horas, y en ella compartirá su experiencia enfrentando las cumbres más altas del planeta en plena temporada invernal.

Domingo

Para el domingo, el horario de apertura de los stands y las tiendas será el mismo. También en las actividades infantiles, aunque el taller de la mañana será en esta ocasión de figuras invernales. Y por la tarde, a las 17.30 horas se presentará, en el Teatro Cine Carmen, y con entrada libre, la película "SKIFT: donde termina el control, empieza la aventura". Se trata de un filme de Javier Alonso, que "narra la aventura de un grupo de esquiadores que persiguen la línea perfecta entre la calma y la tormenta", explican desde la organización. Al su término la periodista Inés Paz entrevistará a dos de sus protagonistas.

Y en el recinto ferial, entre las 19:00 y las 21:00 horas tendrá lugar el fin de fiesta con la sesión musical de DJ Grand. Durante la fiesta, se entregará el premio al mejor stand Nevaria 2026.