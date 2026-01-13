Lidia Clara Rodríguez deja la gerencia del área sanitaria del Nalón tras dos años “muy fructíferos y gratificantes”

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este martes el nombramiento de Lidia Clara Rodríguez como directora general de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, en sustitución de Irene Cid, a quien agradece los servicios prestados. Lidia Clara Rodríguez (Corvera, 1960) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, ha cursado el máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde enero de 2024 hasta este mismo martes ejercía como gerente del área sanitaria VIII, con cabecera en Langreo, y en la legislatura pasada fue directora general de Política y Planificación Sanitaria y, posteriormente, de Salud Pública. Ahora regresa a la parte más política de la gestión sanitaria.

Rodríguez deja el área sanitaria del Nalón tras dos años “muy fructíferos y gratificantes”, como reconocía inmediatamente después de hacerse público su nombramiento como responsable de Planificación en la consejería de Salud del Principado. La ya exgerente del área sanitaria del Valle del Nalón se va con la satisfacción de ver, el último día en el cargo, eso sí, la entrada en funcionamiento del nuevo centro de Salud de Sotrondio, una vieja aspiración de la comarca desde hace décadas y que por fin es una realidad desde este lunes.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, explicó que por el momento no se nombrará un nuevo gerente del área sanitaria VIII ya que la renovación del mapa sanitario asturiano es inminente “y a partir de ahí habrá convocatorias de plazas con la nueva estructura del servicio de salud”.

Relevo

Respecto al nombramiento de Rodríguez y el relevo de Irene Cid, Saavedra señaló que “en este momento buscamos un perfil de una persona que conozca esa dirección genera porque ya estuvo en ella y que conozca también la gestión sanitaria y el territorio». En cuanto a Cid señaló que cuando accedió al cargo “se buscaba un perfil centrado en tecnología y sistemas de información, pero las situaciones van cambiando y en este momento creemos que el perfil tiene que modificarse debido a la complejidad que alcanzará el sistema sanitario asturiano”.