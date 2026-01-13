Providencial intervención policial en Langreo: tres agentes salvan a un hombre de morir por asfixia en su casa
El hombre había avisado a un familiar de que tenía intención de acabar con su vida
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio han salvado a un hombre de morir por asfixia en su domicilio de Lada. Un familiar alertó a los agentes de que el hombre había comunicado su intención de suicidarse y la rápida intervención policial evitó que llegara a consumarlo. Los tres agentes llegaron justo a tiempo para izar al hombre y cortar la soga.
Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado sábado, cuando la Policía Nacional recibió una llamada en la que un vecino alertó de que un familiar suyo, que vive solo en una casa de Lada, le había comunicado que había tomado pastillas y que tenía intención de acabar con su vida. El hombre facilitó la dirección del hombre a los agentes, que se desplazaron con rapidez al domicilio.
Al llegar, los tres policías desplazados hasta la vivienda hallaron las llaves en la puerta y accedieron a la casa. Allí descubrieron, en un patio interior, a un hombre que se había ahorcado tan solo unos instantes antes, utilizando una cuerda de montaña colgada de una viga. También había una banqueta a sus pies.
Rápida actuación
La rápida actuación de los agentes fue determinante para salvar la vida al hombre. Mientras dos de ellos izaban su cuerpo para evitar que la cuerda hiciera presión, un tercero procedió a cortarla.
Los servicios médicos de emergencias desplazados a la zona atendieron al hombre, que a continuación fue trasladado a un centro hospitalario.
