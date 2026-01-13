Susto mayúsculo en Turón: se derrumba de madrugada parte de una vieja casa en la zona de La Felguera

Gran susto en el valle mierense de Turón en la madrugada del martes, especialmente en el núcleo de La Felguera. Un inmueble en ruinas se venía parcialmente abajo, lo que obligó a cortar el tráfico en la carretera AS-337. Por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero la realidad es que el Ayuntamiento venía reclamando desde hace años a los propietarios actuaciones para asegurar el edificio. Tras el suceso, la administración local asumirá ahora por la vía de urgencia el derribo, que comenzará este miércoles. En cuanto al tráfico, habrá un corte total de la carretera, desviándolo por la vía auxiliar de Hunosa desde la rotonda del pozo San José hasta el cruce que da acceso al campo de fútbol y la piscina de Mejoras del Valle. El corte afectará también a los servicios de EMUTSA y al transporte escolar.

El Ayuntamiento de Mieres explicó que "desde primera hora de esta mañana, tras la actuación realizada durante la madrugada por parte de Guardia Civil y Bomberos, los servicios municipales están trabajando en las labores de urgencia para asegurar la zona". A este respecto, señalaron que este miércoles 14 de enero comenzará "el derribo controlado de esta construcción", por parte de la empresa que el Ayuntamiento tiene contratada para las ejecuciones subsidiarias, con el objetivo de garantizar la seguridad.

Requerimientos

El Ayuntamiento de Mieres también explicó que desde la administración local se lleva "más de tres años, desde 2022, realizando requerimientos oficiales a la propiedad para que actuara en este edificio". Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige Marta Jiménez, se quiso hacer un llamamiento y recordatorio "a las personas propietarias de los inmuebles, ya que una de sus obligaciones básicas es garantizar el buen estado de sus propiedades". "La responsabilidad es mayor cuando reciben emplazamientos y requerimientos del Ayuntamiento para que actúen y así se evite la situación de ruina o sucesos como este", lamentaron desde el Consistorio, poniendo el foco en que "no es solo un problema de imagen urbana, es sobre todo un asunto de seguridad pública".

Plan anual

En este sentido, fuentes municipales subrayaron que "para avanzar en la regeneración urbana del concejo y abordar los casos más extremos, el gobierno local apostó desde hace años por las ejecuciones subsidiarias, haciéndose cargo del derribo de los edificios en situación de ruina mediante autorización judicial y luego reclamando los costes a la propiedad". Para ejecutar este programa de regeneración urbana, el Ayuntamiento de Mieres ha duplicado en los últimos años el presupuesto, movilizando 200.000 euros anuales, con el objetivo de poder actuar, evitando situaciones de riesgo y afrontando los problemas de salubridad que este tipo de inmuebles pueden causar.

Las últimas actuaciones de este plan de derribos del Ayuntamiento tuvo lugar hace menos de un mes, con la demolición de tres viviendas en la carretera general de Ujo y de una vivienda en Carcarosa. En el caso de Ujo, estos derribos se llevaron a cabo con carácter de urgencia tras un incendio en uno de estos inmuebles semanas atrás. El coste total de esa actuación fue de unos 60.000 euros.