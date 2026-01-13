Los trabajadores de Pajares explotan, dicen "basta": piden amparo al Principado y exigen la "disolución" de la Mesa de la Nieve

La temporada de esquí en la estación de Valgrande-Pajares está siendo, cuando menos, polémica y los trabajadores han dicho "basta". Un total de 35 empleados del complejo invernal de Lena, el 85 por ciento de la plantilla, han remitido un escrito a la dirección general de Deportes del Principado y al comité de empresa denunciando una situación que consideran insostenible y que aseguran que les está provocando un importante desgaste psicológico.

Un esquiador en un telesilla de Valgrande-Pajares / FERNANDO RODRIGUEZ

Desde que se abrieron las pistas el pasado 2 de diciembre, e incluso antes, durante el verano, las noticias sobre la estación de esquí han sido negativas. Los trabajadores denuncian esa presión de la que entienden que es responsable la llamada Mesa de la nieve, formada por los concesionarios de Valgrande- Pajares , clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central y los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo. Exigen su "disolución".

En el escrito se señala que "como profesionales del sector de la nieve, con décadas de experiencia acumulada en la mayoría de los casos, estamos viviendo desde hace meses una situación insostenible de presión mediática, social y psicológica derivada del ataque constante hacia la estación de Valgrande-Pajares y, por extensión, hacia quienes trabajamos en ella". Esa presión parte en buena parte, entienden, de la "Mesa de la nieve", "que, sin conocimiento real del trabajo diario ni de la complejidad técnica y de seguridad que implica una estación de esquí, se erige públicamente como juez permanente de nuestra labor profesional". Se genera "un alarmismo injustificado ante cualquier incidencia menor, avería habitual o actuación de mantenimiento ordinaria, situaciones que forman parte del funcionamiento normal de cualquier estación de esquí".

Presión psicológica extrema

Los firmantes, un total de 35 trabajadores de la plantilla de la estación aseguran que "este clima de señalamiento permanente está suponiendo un grave perjuicio para nuestra calidad de trabajo, ya que cada intervención técnica, incluso ante incidencias comunes, se realiza bajo una presión psicológica extrema, con miedo al juicio público inmediato y a la desconfianza social, lo que genera nerviosismo, tensión y un riesgo añadido innecesario". El trabajo que realizan no es sencillo, utilizan maquinaria pesada o desarrollan su función en condiciones adversas, "son trabajos en los que transportamos personas, incluidos niños, en medios mecánicos y esa presión constante no solo daña al trabajador, sino que puede comprometer la seguridad del usuario y del propio personal".

Estación de salida de la telecabina de Valgrande-Pajares / FERNANDO RODRIGUEZ

Bajo sospecha

El alarmismo continuado que dicen se ha generado desde el principio de la temporada de esquí "está provocando un deterioro evidente en la salud psicológica de la plantilla: ansiedad, estrés, desgaste emocional y una sensación permanente de estar bajo sospecha, tanto dentro como fuera del ámbito laboral". Sienten "la presión social diaria de la mirada ajena, de la duda sobre nuestra profesionalidad, de comentarios, preguntas y juicios que afectan a nuestra vida personal, cuando la realidad es que la mayoría de esta plantilla lleva más de 20 años realizando este mismo trabajo con profesionalidad, responsabilidad y compromiso".

"Estamos cansados de soportar un desgaste psicológico continuo por causas ajenas a nuestro trabajo real y a nuestra responsabilidad profesional. Exigimos respeto y protección institucional frente a una situación que ya no es asumible", denuncian y por ello reclaman que "se reconozca oficialmente el daño psicológico y profesional que esta situación está causando a la plantilla y que se adopten medidas inmediatas para proteger a los trabajadores frente a la presión mediática injustificada y el alarmismo social". En su escrito reclaman "que se garantice un entorno de trabajo seguro también desde el punto de vista psicológico, como parte esencial de la prevención de riesgos laborales".

Ante esta situación piden al Principado la disolución de la Mesa de la nieve, "cuya actuación ha contribuido de forma directa a la situación de alarma social, presión mediática y cuestionamiento injusto de la profesionalidad de la plantilla".

Es la primera vez que los trabajadores hacen pública su postura y aseguran que no lo hacen desde la confrontación "sino desde el agotamiento" de "meses de presión acumulada".