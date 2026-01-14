Llega a Asturias el "fútbol andando", la modalidad deportiva para mayores de 60 años (muchos de ellos mujeres): "Buscamos socializar y hacer deporte"

Aunque quizá algún aficionado disgustado con el rendimiento de su equipo rebata la afirmación, lo habitual es jugar al fútbol corriendo. Hasta ahora. Una nueva modalidad en la que solo se puede practicar el balompié andando lleva unos meses ganando terreno en la región y ahora acaba de llegar a las Cuencas, concretamente a Langreo, a través de un programa municipal dirigido a los usuarios de los centros de mayores del concejo y que busca que las personas de más de 60 años hagan deporte sin riesgo de lesiones fomentando al mismo tiempo la socialización.

Para practicar el "fútbol andando" los jugadores no pueden correr y deben mantener al menos uno de los pies en el suelo en todo momento. Tampoco hay empujones ni "segaes" porque los que lo practican no pueden tener contacto con los rivales, lo que disminuye el riego de lesiones. Tampoco pueden marcar gol desde dentro del área y el balón no puede sobrepasar la altura del hombro. Estas reglas están pensadas para que los mayores que no se pueden permitir hacer grandes movimientos, puedan jugar y disfrutar del deporte.

En Langreo la actividad ha comenzado en el polideportivo de Riaño, con la participación de 21 usuarios del centro social del distrito y con una periodicidad semanal. "La respuesta ha sido muy buena, se han apuntado muchas personas y la mayor parte de ellas, un 70 por ciento aproximadamente, son mujeres", señaló David Fernández, concejal de Equidad, Derechos Sociales, Cuidados y Cooperación Internacional.

Fernández expuso que la iniciativa forma parte del programa de "Soledad no deseada" y que la idea es extenderla a otros puntos del concejo. "En Riaño han sido los precursores, pero está abierto a todos los centros de mayores, donde los usuarios tienen más de 60 años. Hay una persona interesada en participar que es de Lada y le vamos a proponer sumarse a la actividad en Riaño, pero si van surgiendo equipos en otros distritos iremos buscando la manera de utilizar nuevos espacios".

Impulso

El edil añadió que el fútbol andando se ha empezado a promover en otros concejos como Avilés, "pero impulsado por la Federación de Fútbol, aquí lo hacemos a través del Ayuntamiento. También somos el primer concejo de las Cuencas donde se implantan aunque sería genial que la experiencia se vaya extendiendo y organizar algún tipo de torneo".

La finalidad es doble, tal y como destacó Fernández. "Se busca que las personas mayores puedan hacer deporte, pero también es una forma de socialización, de pasar un rato de ocio en compañía".