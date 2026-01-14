El "caso Campelo", la "invasión" de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo

Los habituales de la "ruta del colesterol" -el paseo fluvial que discurre a la vera del Nalón- habrán sido testigos de lo complicado que ha resultado dar una nueva vida a los antiguos Talleres del Conde. Un cuarto de siglo de espera no exenta de conflictos. Del frustrado proyecto inicial de convertir la parcela en un centro comercial a la construcción, finalmente, de un recinto ferial cuya ejecución acabó la pasada semana. Por el camino han quedado un caso de presuntas comisiones que finalmente fue archivado, una "invasión" de los terrenos que entonces eran propiedad de Duro Felguera; un litigio entre el Consistorio y el Principado (ambos gobernados por el PSOE en aquella época ) por el dinero adelantado para pagar el suelo; una escalada de precios de materiales por la guerra de Ucrania; licitaciones desiertas; sobrecostes, ampliación de plazos y modificados de obra.

El primer intento para reutilizar los antiguos talleres de Duro tras el cese de su actividad se fraguó con el inicio del presente siglo. El empeño no acabó bien. La parcela estaba destinada transformarse en el primer centro comercial de las Cuencas. En el año 2000, las empresas Codema y Leclerc, junto con Duro Felguera y el Ayuntamiento de Langreo , suscribieron un convenio urbanístico para construir en la parcela un complejo comercial y de ocio denominado Parque Nalón .

"Caso Campelo"

El proyecto no tuvo mucho recorrido porque, poco después, estallaba el denominado "caso Campelo", el escándalo por la supuesta petición de comisiones millonarias por la llegada del hipermercado a La Felguera. Tras un proceso judicial que se alargó siete años, el procedimiento acabó con la exculpación del antiguo dirigente socialista José Laudelino Campelo, que quedó absuelto de todos los cargos. No obstante, el litigio acabó con las aspiraciones de Langreo de tener un centro comercial y el concejo perdió la "carrera de los híper". Las iniciativas de los centros comerciales de El Entrego y Mieres se adelantaron y acabaron por hacerse realidad. Los promotores del proyecto de La Felguera perdieron interés y acabaron renunciando a él.

Las naves de los Talleres del Conde en 2011, antes de iniciarse su rehabilitación. / JUAN PLAZA

Las naves, esta semana, tras culminar la construcción del recinto ferial. / Fernando Rodríguez

No fueron los únicos en perder interés porque, pese a sus intentos, el Ayuntamiento fue incapaz de encontrar a nuevos operadores comerciales con voluntad de desarrollar la actuación. A finales de la primera década de este siglo, el Consistorio, gobernado entonces por el PSOE, decidió olvidarse del centro comercial y abogar por hacer un recinto ferial. Sin embargo, en septiembre de 2012, los trabajos de la primera fase quedaban suspendidos al no poder adelantar el Ayuntamiento los 800.000 euros que debían ser abonados posteriormente con cargo a los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Rural).

Hacerse con la propiedad del suelo también había resultado un proceso arduo para el Ayuntamiento. El procedimiento de expropiación de los terrenos de los Talleres del Conde a Duro Felguera derivó en dos pleitos impulsados por la empresa, uno contra la aprobación del plan especial y otro por la tasación de los terrenos, por los que se pagaron 952.000 euros. El pleito llegó en ambos casos al Tribunal Supremo, que dio la razón al Consistorio. El conflicto con Duro quedó escenificado de forma ilustrativa en abril de 2011, cuando los técnicos municipales, acompañados por la entonces alcaldesa, Esther Díaz, utilizaron una cizalla para romper la valla al no entregarles la compañía las llaves del recinto.

No fue la única batalla legal que rodeó al proyecto. También acabó en el Supremo el litigio entre el Principado y el Ayuntamiento por los 1,2 millones de euros adelantados por el Consistorio para la redacción de los proyectos y la compra de terrenos. El tribunal falló a favor de la administración regional, que se negó a pagar la subvención, de fondos mineros, al presentar el Ayuntamiento los justificantes de la inversión fuera de plazo.

Paralización

El recinto ferial quedó paralizado durante una década, ya que el Ayuntamiento tenía la propiedad del suelo y el proyecto, pero no contaba con los fondos para hacerlo realidad. Se abrió una nueva ventana de oportunidad cuando pudo ser incluido en una nueva fase de los fondos mineros, con un coste total de seis millones.

También en esta ocasión hubo obstáculos por el camino. La descontaminación de los terrenos tuvo que ampliarse con una actuación adicional centrada en la retirada de un antiguo depósito de alquitrán. La construcción de los accesos quedó unos meses en el aire debido al proceso de liquidación de una de las compañías que formaba la unión temporal de empresas (UTE) que iba a ejecutar la obra. Y también fue necesario ampliar el presupuesto y el plazo de ejecución de la tercera fase del recinto ferial (correspondiente a la rehabilitación de las naves y la construcción del recinto). La licitación había quedado desierta, a juicio del Ayuntamiento por el incremento de los precios de las materias primas, agravado por la guerra de Ucrania. Finalmente, el Gobierno central atendió la petición realizada por el Consistorio en 2022 e incrementó el dinero y el tiempo de ejecución de la obra.

Ahora, la conclusión de los trabajos supone la culminación de un proyecto largamente esperado. El gobierno local (IU) confía en que la instalación pueda estar funcionando en la primera mitad de este año.