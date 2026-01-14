Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Entrego acoge una charla sobre Inteligencia Artificial y Computación Cuántica a cargo del investigador José Miguel Alonso Pruneda

Será en la biblioteca de la localidad, este jueves, a las 19.30 horas

El centro tecnológico del pozo Entrego, sede del CINN.

El centro tecnológico del pozo Entrego, sede del CINN.

Miguel Ángel Gutiérrez

El Entrego

La biblioteca de El Entrego acoge este jueves una charla sobre computación cuántica. La actividad, a las 19.30 horas, está organizada por la asociación cultural Cauce del Nalón, que retoma su actividad en este nuevo año 2026 tras el parón navideño. José Miguel Alonso Pruneda, investigador científico del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) pronunciará la conferencia “Combinando Inteligencia Artificial y Computación Cuántica", dos elementos claves de una de las líneas de investigación que actualmente impulsa el CINN.

El acto contará con la participación de Álvaro Fernández, director Administrativo-Financiero del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) y Adolfo Fernández, director del CINN. Junto a ellos, estarán José Ramón Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, e Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón, que protagonizarán la apertura del acto.

Ciaño

Los actos de Cauce seguirán el viernes 23 de enero, a las 19.30 horas, en la Casa de La Buelga (Ciaño). La socióloga y periodista Máriam Martínez-Bascuñán presentará su ensayo "El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad". La autora estará acompañada por Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo, y la presidenta de la asociación, Isabel Rivera Onís.

TEMAS

