El Entrego acoge una charla sobre Inteligencia Artificial y Computación Cuántica a cargo del investigador José Miguel Alonso Pruneda

La biblioteca de El Entrego acoge este jueves una charla sobre computación cuántica. La actividad, a las 19.30 horas, está organizada por la asociación cultural Cauce del Nalón , que retoma su actividad en este nuevo año 2026 tras el parón navideño. José Miguel Alonso Pruneda, investigador científico del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) pronunciará la conferencia “Combinando Inteligencia Artificial y Computación Cuántica", dos elementos claves de una de las líneas de investigación que actualmente impulsa el CINN.

El acto contará con la participación de Álvaro Fernández, director Administrativo-Financiero del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) y Adolfo Fernández, director del CINN. Junto a ellos, estarán José Ramón Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, e Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón, que protagonizarán la apertura del acto.

Ciaño

Los actos de Cauce seguirán el viernes 23 de enero, a las 19.30 horas, en la Casa de La Buelga (Ciaño). La socióloga y periodista Máriam Martínez-Bascuñán presentará su ensayo "El fin del mundo común. Hannah Arendt y la posverdad". La autora estará acompañada por Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Oviedo, y la presidenta de la asociación, Isabel Rivera Onís.