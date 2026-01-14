Fallece Ángel Ordóñez, militante histórico de IU en Mieres y en CC OO de Industria

Dolor en la familia de IU de Mieres y de CC OO de Asturias. En la madrugada de este miércoles fallecía el histórico militante de Izquierda Unida Ángel Constantino Ordóñez López, natural de Turón y vecino de Ujo a los 75 años de edad. Viudo de María del Rosario García Cabo, el político y sindicalista turonés deja tres hijas y cuatro nietos.

Ordóñez López fue durante años un nombre ligado a la organización en la izquierda mierense. Fue secretario de Organización de IU de Mieres, formó parte de la dirección de IU de Asturias y en la actualidad integraba la Coordinadora local de IU en Mieres, con presencia en la dirección durante varios mandatos, según explicaron desde la coalición.

En el ámbito sindical, Ángel Ordóñez desarrolló su trayectoria en CC OO. Tuvo responsabilidades en la Federación Minero Metalúrgica, donde fue responsable del sector naval dentro de la Secretaría de Política Industrial y miembro de la coordinadora estatal de Siderurgia. También ejerció como responsable de Organización en la sección sindical de CC OO en Ensidesa (Arcelor) en la factoría de Veriña, además de formar parte del comité de empresa.

Recuerdo

La coordinadora local de IU en Mieres y Viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, destacó su figura y su compromiso. "Ángel, compañero de esta dirección, siempre fue un hombre honesto que defendía los valores de justicia, solidaridad y lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores". Destacó González el desempeño de Ordóñez: "Ocupó cargos de responsabilidad como secretario de Organización en IU de Mieres, y siempre lo hizo con lealtad". "Siempre en nuestra memoria y recuerdo", finalizaba Beatriz González Prieto.

Mientras, el exsecretario de CC OO de Industria y actual alcalde de Morcín, Maximino "Mino" García, aseguraba que "hoy es un día muy negro, nos deja una gran persona y sindicalista en palabras mayúsculas que siempre estuvo al frente del cañón y de la movilización para lograr las mejoras laborales y el interés general colectivo de sus compañeros". "Tuve la grandísima suerte de haberlo conocido y de trabajar juntos durante mi etapa sindical, y sin duda es una persona difícil de reemplazar por su entrega, solidaridad y visión sindical y política", agregó el regidor.

Este mismo miércoles, a las 20.30 horas, se rezará un responso en su memoria en el propio tanatorio de Mieres, donde se instaló la capilla ardiente. Posteriormente, sus restos mortales serán incinerados.