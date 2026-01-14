Hartos de retrasos con Les Escuelines: Mieres exige al Principado que cumpla sus plazos con las nuevas aulas infantiles

El gobierno local de Mieres (IU) está ya harto de retrasos con la apertura de las nuevas escuelinas en el concejo, que en algunos casos ya tienen hasta las plazas concedidas, con decenas de familias en espera de poder acceder a este servicio.

Tras el anuncio realizado esta semana por la Consejería de Educación, que señalaba la apertura en el mes de marzo de la escuelina de 0 a 3 años "L’ Escondelerite", en el colegio público Llerón-Clarín, el gobierno local reclamó que "no haya más retrasos en la puesta en marcha de estos importantes servicios educativos en el concejo". En este sentido, el Ayuntamiento recordó que además de esta escuelina, "aún está pendiente la apertura de 'Cucurrabucu', en el colegio Teodoro Cuesta". Señalaban además desde el gobierno local que "son muchas las familias que esperan para poder llevar a sus peques a estos centros". “Entendemos el malestar de las familias y exigimos máxima celeridad para la puesta en funcionamiento de Les Escuelines en Mieres”, aseguró la concejala de Educación, Belén Alonso.

Más centros

Esta red de Escuelines permitirán en Mieres triplicar el número de plazas para niños de 0 a 3 años en el concejo. Se pasaría de un único centro a tres. Eso sí, el gobierno local considera que, incluso abriendo las tres escuelinas, todavía se quedarían cortas respecto a las necesidades que tienen las familias del concejo. De esta forma, Belén Alonso sigue reclamando "la ampliación de la red pública en el concejo, ya que sigue siendo insuficiente para las necesidades que existen". “Somos el sexto municipio de Asturias y en los últimos meses estamos ganando población, por lo que es necesario reforzar este tipo de servicios públicos para poder facilitar la conciliación de las familias”, recalcó la edil, que incidió tanto la reivindicación de "agilidad en la apertura de Les Escuelines" como la puesta en marcha de "nuevos centros". En ambos casos son temas que "se plantearon en las últimas reuniones con la consejería al tratarse de cuestiones prioritarias para el Ayuntamiento y para la ciudadanía mierense".

Plazos

El pasado noviembre, la Consejería de Educación confirmaba a LA NUEVA ESPAÑA la situación por la que pasaban ambos centros.En cuanto a la escuela que se abrirá en el colegio Prau Llerón, de nombre "El Escondelerite", se preveía que estuviera operativa a principios de curso. Sin embargo, la administración regional señaló que se encontraron con el problema de un concrso desierto para rematar los trabajos. En la aclaración dada en noviembre, el Principado explicaba que ya había una propuesta de adjudicación en una segunda licitación, y que el plazo de ejecución de las obras -patio, zona de juegos y cierre de la parcela- era de 60 días, con un presupuesto de algo más de 47.000 euros. Entonces, el Principado no quiso confirmar la fecha de inauguración, más allá de preverla para el primer trimestre del año 2026.

En el caso de la escuela "Cucurrabucu", que estará localizada en el colegio Teodoro Cuesta, las obras de adaptación costarían unos 155.000 euros, con un máximo de plazo de ejecución de 75 días.

Integración

Por otro lado, desde el Principado se confirmó esta semana la integración en abril de las escuelas de 0 a 3 años de varios municipios. En concreto, serán 20 centros que suman un total de 77 unidades pertenecientes a 15 concejos: Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Con la incorporación de estas escuelas, la red autonómica superará ampliamente en primavera las dos mil matrículas.