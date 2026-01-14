Los pacientes del Caudal piden a la Consejera de Salud menos espera y más estabilidad médica

La plataforma ciudadana que abandera en la comarca del Caudal la defensa de la sanidad pública trasladará a la consejera de Salud, María Concepción Saavedra Rielo, los resultados de la encuesta que el colectivo realizó en los ambulatorios Norte y Sur del municipio, y en la que entrevistaron a 400 personas de diferentes rangos de edad y sexo para tener una visión global del funcionamiento del sistema médico. El encuentro tendrá lugar este 15 de enero. La plataforma aprovechará para trasladar a la responsable autonómica las principales inquietudes detectadas, con dos demandas cuya solución se reclama con mayor urgencia. Se trata de la reducción de las listas de espera y la mejora de la continuidad en Atención Primaria, limitando en lo posible los cambios de profesionales que atienden a cada usuario.

Diez Puntos a analizar

La reunión con la Consejería de Salud servirá también para exponer un documento detallado con diez puntos clave que, a juicio del colectivo, requieren una actuación inmediata si se quiere garantizar la viabilidad y la calidad de la Atención Primaria en la comarca. La plataforma subraya que estas reivindicaciones no son teóricas, sino que se apoyan tanto en la encuesta realizada como en la experiencia diaria de pacientes y profesionales.

Uno de los ejes centrales del planteamiento es la financiación insuficiente de la Atención Primaria. El colectivo reclama que este nivel asistencial reciba al menos el 25% del presupuesto sanitario público, excluyendo el gasto farmacéutico. A su entender, incluir las recetas dentro de la financiación de la Atención Primaria distorsiona la inversión real en el servicio, que debería "destinarse a más personal, mejores condiciones laborales, modernización de sistemas y un mayor impulso a la prevención y la promoción de la salud. Además, advierten de que el gasto farmacéutico está condicionado por políticas externas al control directo de los profesionales".

Reducción de la temporalidad en los contratos

Otra de las demandas urgentes es la reducción de la temporalidad en los contratos. La plataforma exige que se convoquen todas las plazas de formación MIR acreditadas en especialidades clave como Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería Comunitaria, con el objetivo de garantizar la presencia de profesionales cualificados en los centros de salud. Consideran que la precariedad laboral es uno de los principales factores que explican la actual falta de médicos de familia.

En este sentido, el colectivo reclama una planificación a largo plazo que asegure la estabilidad y la continuidad de los profesionales en sus puestos. Según defienden, mantener equipos estables mejora la relación médico-paciente, reduce las visitas a urgencias y evita hospitalizaciones innecesarias. La plataforma responsabiliza a la administración de no haber sabido atraer y retener talento, manteniendo durante años altas tasas de temporalidad y precariedad que han empujado a muchos profesionales hacia la sanidad privada. Entre las medidas que proponen figuran la reposición inmediata de vacantes y la incentivación de la permanencia y la dedicación exclusiva.

Más transparencia

La transparencia es otro de los pilares del documento. La plataforma reclama que la ciudadanía conozca la demora media de cada centro de salud, las diferencias entre profesionales y los cupos asignados, así como la presión asistencial real. En este sentido, piden que el SESPA publique de forma periódica datos sobre el número de pacientes atendidos al día por médicos de familia, pediatras, personal de enfermería, fisioterapia y trabajo social.

En cuanto a la organización asistencial, el colectivo defiende que las consultas presenciales sean atendidas por el profesional habitual en un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, recomiendan una ratio de un médico y una enfermera por cada 1.300 personas y un pediatra por cada 1.000, con ajustes según edad, morbilidad o dispersión geográfica. Actualmente, denuncian, el 41% de médicos y enfermeras supera los 1.500 pacientes asignados. Para mejorar la calidad de la atención, plantean limitar las agendas a 25 pacientes diarios por profesional, con consultas de al menos diez minutos.

La plataforma también insiste en la necesidad de mejorar la coordinación con el hospital y los servicios especializados, garantizando el acceso ágil a pruebas diagnósticas y tratamientos, y reduciendo las esperas actuales. A ello se suma la reivindicación de profesionalizar el mostrador, otorgando al personal administrativo la categoría de personal sanitario.

Servicio de fisioterapia

Entre las mejoras estructurales, el colectivo reclama fisioterapia en todos los centros de salud, en turnos de mañana y tarde, para atender a una población envejecida y reducir la dependencia de medicamentos, así como el refuerzo del trabajo social, centrando su labor en la atención integral y no en tareas administrativas.

Por último, la plataforma apuesta por una estrategia de salud comunitaria que supere el modelo hospitalocéntrico. Defienden un enfoque integral que tenga en cuenta factores sociales, ambientales, educativos y laborales como determinantes de la salud. “La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad”, concluyen.