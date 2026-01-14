Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paula Echevarría se rompe a llorar en pleno directo de "Got Talent": "Cuando vi los cascos con la luz..."

El coro minero de Turón conquistó el corazón de la actriz asturiana y de todo el jurado del famoso programa de Telecinco

El coro minero de Turón durante su actuación, y en el círculo, Paula Echevarría llorando

El coro minero de Turón durante su actuación, y en el círculo, Paula Echevarría llorando / Got Talent

Alejandra Carreño

El coro minero de Turón conquistó el pasado sábado al jurado de "Got Talent España" y en especial el de Paula Echevarría, asturiana de Candás. La agrupación hizo una actuación muy especial, en la que sus integrantes contaron cantando y hablando una tragedia minera que tuvo lugar en Asturias a mediados de los años 70.

“Mi nombre es José Manuel. Tengo ochenta y tres años. El 3 de noviembre de 1975, en la mina ‘La Consolación’, me libré del mayor accidente de la historia de España por apenas una hora. Murieron treinta compañeros en un instante. Fue terrible”, habló uno de los miembros del coro. “La mina se llevó sus cuerpos, pero, mientras este coro exista, nunca se llevará sus voces”, remató.

Las lágrimas de Paula

A continuación, el coro, que suma 75 años de historia, entonó "Santa Bárbara Bendita", el himno de los mineros. Paula Echevarría no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar durante y después de la actuación.

"Bueno, a ver si puedo...", empezó diciendo muy emocionada. "Con madre de Mieres y muchos familiares y amigos en la mina de toda la vida...", continuó. "Cuando vi los cascos con la luz ya empecé a llorar, con la historia seguí y 'Santa Bárbara' para todos los asturianos que tengamos algo que ver con la mina es...". La actriz e influencer de más de 4 millones de seguidores no pudo terminar la frase. Echevarría se vino abajo, recibiendo un caluroso "ánimo" del público.

Paula Echevarría no puedo decir más que gracias. "Gracias por traerme un trocín de Asturias de esta manera tan bonita", remató.

Hasta Risto Mejide se quedó sin palabras: "Estamos en shock, la verdad". Lo mismo que Carlos Latre y Lorena Castell.

