Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

El PP reprocha al gobierno de Mieres su "inacción" para buscar inversores para los polígonos industriales

Los populares afirman que la situación de abandono de La Cuadriella "no es solo culpa de los bancos"

Una de las naves abandonadas en La Cuadriella.

Una de las naves abandonadas en La Cuadriella. / D. Montañés

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

El grupo municipal del Partido Popular de Mieres se ha mostrado este jueves preocupado por la situación de los polígonos industriales del Valle de Turón. El portavoz municipal de la formación, Fernando Hernández, sostiene que "que la situación de abandono de las naves industriales de Turón y la falta de inversiones en el polígono de La Cuadriella no es atribuible únicamente a la actitud de las entidades financieras, como sostiene el equipo de gobierno". De hecho, culpa también al equipo dirigido por Manuel Ángel Álvarez, ya que entienden que el vacío empresarial "responde también a años de ausencia de una política municipal activa de industrialización y captación de empresas".

En esta línea, los populares recuerdan que "el Ayuntamiento de Mieres tiene un papel clave en la dinamización económica del concejo, un papel que, a su juicio, no se está ejerciendo con la intensidad ni la ambición necesarias". Para Hernández, "Mieres lleva demasiado tiempo sin una estrategia clara para atraer inversión industrial. No basta con señalar a terceros: el Ayuntamiento debe liderar, proponer y salir a buscar proyectos empresariales. La clave es ser activo, no quedarse a esperar a que llegue alguien para resolver nuestros problemas".

Plan

Los populares mierenses aseguran que "no existe actualmente un plan definido de reindustrialización, ni una política eficaz de promoción del suelo industrial, ni una labor constante de interlocución con potenciales inversores". A ello se suma, según Hernández, "una preocupante lentitud administrativa y una falta de iniciativa que hace que Mieres pierda oportunidades frente a otros concejos".

El portavoz municipal del PP compara el proceder del gobierno de Mieres y su regidor con lo que ocurre en otros concejos. "Mientras en otros concejos sus alcaldes viajan, promocionan su territorio y compiten por atraer empresas, en Mieres seguimos esperando a que las inversiones lleguen solas", apunta el edil.

Noticias relacionadas y más

Desde el grupo municipal del PP recuerdan que esta situación no es nueva y que en reiteradas ocasiones han advertido del deterioro progresivo del tejido industrial del Caudal, reclamando mayor agilidad, incentivos claros y una implicación directa del Ayuntamiento para recuperar actividad económica y empleo. "Mieres necesita menos excusas y más gestión. La reindustrialización no se consigue solo con declaraciones, sino con trabajo constante, liderazgo institucional y una apuesta decidida por el desarrollo empresarial", concluye Fernando Hernández.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  2. Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
  3. Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
  4. Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
  5. La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
  6. Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
  7. No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
  8. Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran

Hartos de retrasos con Les Escuelines: Mieres exige al Principado que cumpla sus plazos con las nuevas aulas infantiles

Hartos de retrasos con Les Escuelines: Mieres exige al Principado que cumpla sus plazos con las nuevas aulas infantiles

El teatro municipal de San Martín echa el telón: las razones del cierre forzoso (que durará hasta finales de marzo)

El teatro municipal de San Martín echa el telón: las razones del cierre forzoso (que durará hasta finales de marzo)

El PP reprocha al gobierno de Mieres su "inacción" para buscar inversores para los polígonos industriales

El PP reprocha al gobierno de Mieres su "inacción" para buscar inversores para los polígonos industriales

Paula Echevarría se rompe a llorar en pleno directo de "Got Talent": "Cuando vi los cascos con la luz..."

Paula Echevarría se rompe a llorar en pleno directo de "Got Talent": "Cuando vi los cascos con la luz..."

Llega a Asturias el "fútbol andando", la modalidad deportiva para mayores de 60 años (muchos de ellos mujeres): "Buscamos socializar y hacer deporte"

Llega a Asturias el "fútbol andando", la modalidad deportiva para mayores de 60 años (muchos de ellos mujeres): "Buscamos socializar y hacer deporte"

El Real Titánico cesa a su entrenador por los malos resultados y para "revertir la dinámica actual"

El Real Titánico cesa a su entrenador por los malos resultados y para "revertir la dinámica actual"

Fallece Ángel Ordóñez, militante histórico de IU en Mieres y en CC OO de Industria

Fallece Ángel Ordóñez, militante histórico de IU en Mieres y en CC OO de Industria

Los trabajadores de Pajares explotan, dicen "basta": piden amparo al Principado y exigen la "disolución" de la Mesa de la Nieve

Los trabajadores de Pajares explotan, dicen "basta": piden amparo al Principado y exigen la "disolución" de la Mesa de la Nieve
Tracking Pixel Contents