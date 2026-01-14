El PP reprocha al gobierno de Mieres su "inacción" para buscar inversores para los polígonos industriales

El grupo municipal del Partido Popular de Mieres se ha mostrado este jueves preocupado por la situación de los polígonos industriales del Valle de Turón. El portavoz municipal de la formación, Fernando Hernández, sostiene que "que la situación de abandono de las naves industriales de Turón y la falta de inversiones en el polígono de La Cuadriella no es atribuible únicamente a la actitud de las entidades financieras, como sostiene el equipo de gobierno". De hecho, culpa también al equipo dirigido por Manuel Ángel Álvarez, ya que entienden que el vacío empresarial "responde también a años de ausencia de una política municipal activa de industrialización y captación de empresas".

En esta línea, los populares recuerdan que "el Ayuntamiento de Mieres tiene un papel clave en la dinamización económica del concejo, un papel que, a su juicio, no se está ejerciendo con la intensidad ni la ambición necesarias". Para Hernández, "Mieres lleva demasiado tiempo sin una estrategia clara para atraer inversión industrial. No basta con señalar a terceros: el Ayuntamiento debe liderar, proponer y salir a buscar proyectos empresariales. La clave es ser activo, no quedarse a esperar a que llegue alguien para resolver nuestros problemas".

Plan

Los populares mierenses aseguran que "no existe actualmente un plan definido de reindustrialización, ni una política eficaz de promoción del suelo industrial, ni una labor constante de interlocución con potenciales inversores". A ello se suma, según Hernández, "una preocupante lentitud administrativa y una falta de iniciativa que hace que Mieres pierda oportunidades frente a otros concejos".

El portavoz municipal del PP compara el proceder del gobierno de Mieres y su regidor con lo que ocurre en otros concejos. "Mientras en otros concejos sus alcaldes viajan, promocionan su territorio y compiten por atraer empresas, en Mieres seguimos esperando a que las inversiones lleguen solas", apunta el edil.

Desde el grupo municipal del PP recuerdan que esta situación no es nueva y que en reiteradas ocasiones han advertido del deterioro progresivo del tejido industrial del Caudal, reclamando mayor agilidad, incentivos claros y una implicación directa del Ayuntamiento para recuperar actividad económica y empleo. "Mieres necesita menos excusas y más gestión. La reindustrialización no se consigue solo con declaraciones, sino con trabajo constante, liderazgo institucional y una apuesta decidida por el desarrollo empresarial", concluye Fernando Hernández.