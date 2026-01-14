El Principado pide "calma" y "respeto a los trabajadores" de Valgrande-Pajares

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes del Principado, Vanessa Gutiérrez, pidió este lunes "calma" en la complicada situación que se vive en la estación de esquí de Valgrande-Pajares, donde más de media mitad de la plantilla, 33 de 56 trabajadores, han remitido a su departamento un escrito en el que denuncian sentirse acosados por las críticas, aseguran que esa situación está afectando a su salud y a su trabajo y piden la disolución de la Mesa de la Nieve por ejercer sobre ellos presión psicológica y generar alarma social. La Mesa de la Nieve la componen los concesionarios de Valgrande- Pajares , clubes de esquí, la asociación de vecinos del Brañillín, la Asociación de Turismo de la Montaña Central y los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo.

Una queja "comprensible"

Gutiérrez apuntó que "la seguridad de los usuarios empieza por la seguridad de los trabajadores y eso es lo que tenemos que preservar". Para la responsable máxima del complejo de esquí y montaña de Lena "es ecomprensible" la queja de unos trabajadores que "se sienten cuestionados día a día sin posibilidad de defensa cuando están trabajando de una manera rigurosa y comprometida".

El escrito de los trabajadores ya ha llegado a la consejería que dirige Gutiérrez, en la que "tenemos la responsabilidad de garantizar la salud física y mental de los trabajadores" porque "cuando hablamos de seguridad en Valgrande-Pajares decimos que es lo prioritario para los usuarios pero también lo es para los trabajadores que forman el alma de Valgrande-Pajares", remarcó Gutiérrez.

Mesa de a nieve

Respecto a la disolución de la Mesa de la Nieve que reclama más de la mitad de la plantilla de la estación, la consejera explicó que el organismo, que convoca el Principado, "se creó hace unos meses para reflexionar sobre el futuro de las estaciones asturianas como estaciones de montaña, igual que se está haciendo en toda España y en toda Europa". "Se trataba de un instrumento constructivo", dijo, dejando ver, por constraste que ahora ya no lo es tanto.

La conejera remarcó de nuevo "el compromiso" del gobierno del Principado con las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las dos de titularidad autonómica, y puso sobre la mesa las últimas actuaciones anunciadas, una inversión de un millón de euros para actuaciones en Pajares "más allá de la temporada de esquí" y la modificación de la declaración de impacto ambiental de Fuentes de Invierno, lo que permitirá nuevos equipamientos y usos en el complejo allerano.