Siguen las mejoras en la red sanitaria de San Martín del Rey Aurelio: 600.000 euros para el centro de salud de El Entrego

La red de atención primaria de salud pública en San Martín del Rey Aurelio está de enhorabuena. Aprovechando la entrada en funcionamiento, tras veinte años de espera, del nuevo centro de salud de Sotrondio, el Ayuntamiento de San Martín anunciaba otra inversión sanitaria en el concejo. No serán los 4,4 millones de euros que ha costado el nuevo ambulatorio de Sotrondio, pero supondrá una mejora asistencial para los vecinos. Los presupuestos regionales para 2026 incluyen una partida de 620.000 euros para remozar el centro de salud de El Entrego, donde está el mayor número de pacientes de todo el municipio. Sotrondio da servicio no solo a la capital sino también a Blimea, mientras que en El Entrego, en el centro de salud situado junto al parque de La Laguna, se concentra la mayor actividad.

Pacientes ante el mostrador el primer día de activiad en el centro de salud de Sotrondio / FERNANDO RODRIGUEZ

Reclamación municipal

El Ayuntamiento de San Martín ya había reclamado una actuación para acondicionar las instalaciones del centro sanitario y ahora el alcalde, el socialista José Ramón Martín Ardines, celebra la reserva de fondos en las cuentas regionales. “Es una inversión significativa que demuestra que los socialistas priorizamos las políticas sociales que ponen en el centro de la acción a las personas para mejorar, desde el rigor y con sensibilidad, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía”, aseveró

La apertura del nuevo ambulatorio de Sotrondio, que ofrece más servicios que el antiguo, liberará de carga de trabajo al de El Entrego. Es el caso, por ejemplo, del servicio de fisioterapia. Hasta ahora los pacientes de Blimea y Sotrondio tenían que desplazarse a El Entrego para ser atendidos. Ahora, el nuevo centro de salud de la capital de San Martín dispone de un servicio propio con dos fisioterapeutas.

El área sanitara VIII, la correspondiente al valle del Nalón y con cabecera en el hospital de Riaño, mejora así su capacidad asistencial.

Centro pionero en la gestión de citas

El de El Entrego fue además un centro pionero en Asturias en la gestión de citas. Fue el primer ambulatorio en el que se puso en marcha, en diciembre de 2024, el sistema de citas "pase y espere", similar al que de los hospitales y que "mejora el flujo de pacientes". Tras la positiva experiencia de El Entrego, esta herramienta se extendió a toda la red de atención primaria de la región, con una inversión prevista de 1,5 millones.