El teatro municipal de San Martín echa el telón: las razones del cierre forzoso (que durará hasta finales de marzo)

El teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio, en El Entrego, permanecerá cerrado a partir de esta semana y hasta el 21 de marzo con motivo de las obras de mantenimiento y reparación que se van a llevar a cabo "para resolver las principales deficiencias de este centro cultural".

Así lo explicó la concejala de Cultura y vicealcaldesa, Cintia Ordóñez. "Debido a la necesidad de intervenir para subsanar desperfectos que son fruto del paso del tiempo, es imprescindible cerrar hasta finales de marzo, el tiempo mínimo considerado para resolver problemas de humedad y renovar el piso, principalmente. Estas labores redundarán en unas mejores condiciones de las instalaciones, indicó.

Las obras a ejecutar, cuyos detalles se están ultimando en un proyecto redactado por la Oficina Técnica Municipal, se suman a otras actuaciones realizadas en este mandato, destacó la edil, como "la modernización de los equipos técnicos de iluminación digital y acondicionamiento térmico, sonido, video e informática, que han permitido en conjunto un salto cualitativo relevante en la representación de los espectáculos que acoge el teatro durante todo el año".

La reapertura del teatro está prevista para el día 21 marzo, con un concierto del grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. A partir de ahí se sucederá "una extensa programación cultural de teatro, música o cine, bajo el paraguas de los programas Asturias en Rede o Dinamizart-j que subvencionan el 60 por ciento y el 100 por ciento de los contenidos, respectivamente".

Actividades

La cartelera incluirá, por segundo año, la Xira Didáctica, con tres obras en asturiano para educación infantil, primaria y secundaria, y el convenio con la Federación de Asociaciones del Teatro del Principado de Asturias (Feteas), con funciones amateur. También se incluye el acuerdo con el Conservatorio de Música del Nalón para la celebración de conciertos de música clásica, además de las campañas de Teatro Escolar y Teatro en Inglés.

"Es una programación extensa y de calidad, que aborda todos los géneros, ofrecida por compañías de renombre. Y para todos los públicos, con espectáculos gratuitos en muchos casos", resaltó la concejala de Cultura.

Ordóñez añadió que "pretendemos acercar la cultura a la ciudadanía como una oferta de ocio y tiempo libre de calidad que nos permite no solo disfrutar desde el entretenimiento, sino también aprender, conocer otras miradas o reflexionar sobre cuestiones vitales".