Vecinos de La Felguera piden aseos y más iluminación en los parques del distrito langreano

Usuarios de los parques Dolores Fernández Duro y Antonio García Lago, en La Felguera, reclaman mejoras en estos dos espacios de ocio. En concreto, piden más iluminación especialmente en las áreas de juegos infantiles y unos aseos.

El parque Antonio García Lago carecer de baños públicos y "es una necesidad clara que los pongan porque se trata de un espacio en el que hay muchos niños y gente mayor", exponen los usuarios afectados. En el caso del parque Dolores Fernández Duro sí hay unos aseos públicos, cuya apertura está vinculada al ambigú que funciona por concesión municipal. "Los baños están abiertos cuando está abierta la cafetería y no tiene horarios ni días fijos, así que es como si tampoco los tuviéramos".

La iluminación es otra de las peticiones planteadas por los usuarios. "No hay suficiente alumbrado público en ninguno de los dos parques, especialmente en las zonas de juegos infantiles. Por un tema de seguridad debería de haber más luz", indicaron los afectados.

