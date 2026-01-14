Vecinos de La Felguera piden aseos y más iluminación en los parques del distrito langreano
Reclaman que haya más luz en las zonas de juegos infantiles
Usuarios de los parques Dolores Fernández Duro y Antonio García Lago, en La Felguera, reclaman mejoras en estos dos espacios de ocio. En concreto, piden más iluminación especialmente en las áreas de juegos infantiles y unos aseos.
El parque Antonio García Lago carecer de baños públicos y "es una necesidad clara que los pongan porque se trata de un espacio en el que hay muchos niños y gente mayor", exponen los usuarios afectados. En el caso del parque Dolores Fernández Duro sí hay unos aseos públicos, cuya apertura está vinculada al ambigú que funciona por concesión municipal. "Los baños están abiertos cuando está abierta la cafetería y no tiene horarios ni días fijos, así que es como si tampoco los tuviéramos".
La iluminación es otra de las peticiones planteadas por los usuarios. "No hay suficiente alumbrado público en ninguno de los dos parques, especialmente en las zonas de juegos infantiles. Por un tema de seguridad debería de haber más luz", indicaron los afectados.
Parque de Sama
El Ayuntamiento de Langreo intervino el pasado año para mejorar la red eléctrica del parque Dorado (Sama). En concreto, el Consistorio actuó con medios propios para renovar las conducciones eléctricas de este espacio, que estaban obsoletas y ya habían dado problemas de averías con el alumbrado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Comienzan las obras para instalar un ordenador cuántico de El Entrego, un proyecto para revolucionar la ciencia asturiana
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
- Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran