Los agentes de Valgrande Pajares cargan contra el Principado por gestionar la estación “desde la propaganda”

Los concesionarios de la estación invernal de Valgrande Pajares, la asociación de vecinos del Brañillín, la plataforma de turismo de la montaña central Asturcentral y los clubes de esquí han mostrado públicamente su malestar con el Principado de Asturias, al que acusan de gestionar el complejo lenense “desde la propaganda en vez de hacerlo desde la planificación”. Estos agentes inciden en que Valgrande debe mirar “hacia el modelo mixto Recrea, más flexible y eficiente, implantado en Fuentes de Invierno hace 18 años. Solo así merecerá nuestra credibilidad”.

La gestión de Valgrande es en estos momentos puramente pública, dependiendo la plantilla directamente de la Administración autonómica, lo que, según los citados colectivos, limita la operatividad de una actividad que necesita ser flexible debido a su exposición a fenómenos meteorológicos.

Uno de los remontes de la estación. / DAVID ORIHUELA

El anuncio de una inversión de 992.699 euros

El descontento se ha intensificado tras el anuncio realizado este pasado viernes por el Consejo de Gobierno, que aprobó una inversión de 992.699 euros destinada a potenciar las actividades de la estación fuera de la temporada de esquí.

Según explicó el Ejecutivo autonómico, la partida se empleará en la construcción de dos miradores panorámicos en la zona de Cuitunigru, desde los que se ofrecerán vistas al Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y a la montaña leonesa, así como en la creación de senderos accesibles que conectarán la telecabina con estos puntos.

Se trata de actuaciones incluidas en la segunda fase del plan de modernización de Valgrande Pajares. Lo que ha generado recelo entre los agentes implicados es que estas intervenciones ya deberían estar ejecutadas conforme al calendario original anunciado en su momento.

Anuncios sin licitaciones

Paralelamente, critican que “se haya lanzado una sucesión de anuncios sobre supuestas inversiones que, en la práctica, no se traducen en licitaciones”.

Un órgano asesor sin interlocución

La Mesa de la Nieve, órgano que agrupa a concesionarios, clubes, asociaciones vecinales y agentes turísticos, ha hecho público un duro comunicado en el que expresa su “preocupación por la dinámica” en la que, a su juicio, ha incurrido la consejera de Cultura, Deportes y Política Lingüística.

Los firmantes consideran que, lejos de afrontar los numerosos problemas que arrastra la estación desde la pasada temporada, el Principado ha optado por una “estrategia basada en anuncios y campañas de comunicación sin respaldo real”.

En el comunicado, los colectivos recuerdan que la Mesa de la Nieve fue creada por la propia consejera como un espacio de asesoramiento con profesionales del sector para impulsar las estaciones de esquí y montaña de Asturias. Sin embargo, denuncian que este órgano ha sido “ninguneado, despreciado e ignorado”, sin convocatorias ni interlocución efectiva.

Cero euros ejecutados

Uno de los reproches más reiterados es la falta de ejecución presupuestaria. Según los agentes de Valgrande Pajares, en los dos últimos años el Principado ha consignado importantes cantidades en los presupuestos autonómicos para inversiones en la estación, pero la ejecución ha sido nula. “Cero euros ejecutados”, subrayan, lo que mina la credibilidad de los nuevos anuncios.

En el caso de Fuentes de Invierno, añaden, “las promesas se han quedado en infografías y planos sin concreción presupuestaria ni plazos definidos”.

“Vender humo” frente a la planificación

Para la Mesa de la Nieve, anunciar proyectos que no cuentan con una partida clara en los presupuestos es “uno de los ejercicios más inútiles y frecuentes de la política”. En su opinión, esta práctica confunde propaganda con planificación y “vende humo donde debería haber rigor”.

Los presupuestos, insisten, son el único compromiso real con la ciudadanía; todo lo demás son palabras que generan expectativas condenadas a la frustración.

Un cambio de rumbo en la gestión

El comunicado advierte de que la reiteración de promesas incumplidas erosiona la credibilidad institucional y degrada el valor de la planificación pública. “No hay nada más caro que una obra que nunca empieza, ni nada más dañino para una promesa que se repite cada año sin cumplirse”, señalan.

En este contexto, los colectivos reclaman un cambio de rumbo que pase por una gestión efectiva, con prioridades claras y ejecución real de las inversiones.

Mirar al modelo Recrea

Más allá de las actuaciones concretas anunciadas, los firmantes ponen el foco en los problemas estructurales de Valgrande Pajares, que atribuyen a un modelo de gestión “caduco y amortizado hace tiempo”.

Por ello, instan a la consejera a abrir un debate serio sobre el futuro del complejo y a mirar hacia modelos alternativos como el mixto de la empresa pública Recrea, implantado en Fuentes de Invierno hace casi dos décadas y que consideran más flexible y eficiente.

Llamamiento final al Principado

La Mesa de la Nieve concluye su comunicado con un llamamiento directo al Principado para que convoque de nuevo este órgano, planifique con rigor, concrete plazos y partidas, e inicie de una vez las inversiones que, a su juicio, merecen los valles donde se asientan las estaciones.

Solo así, advierten, "el Gobierno autonómico podrá recuperar la confianza de los agentes locales y del sector turístico vinculado a la montaña".

Trabajadores

Esta misma semana, más de la mitad de la plantilla de Pajares reclamaba la disolución de la Mesa de la Nieve. La acusan de generar tensión innecesaria, meter "presión psicológica" a los trabajadores. Se genera, afirman, "un alarmismo injustificado ante cualquier incidencia menor, avería habitual o actuación de mantenimiento ordinaria, situaciones que forman parte del funcionamiento normal de cualquier estación de esquí".