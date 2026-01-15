Los alumnos del centro de Imagen de Langreo ganan tablas: los estudiantes asumen la producción técnica de dos estrenos teatrales en la Felguera

Los estudiantes del centro de FP de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) de Langreo asumirán la producción técnica de dos espectáculos teatrales que se estrenarán la próxima semana en La Felguera y cuyo elenco está formado por alumnos del centro público de Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático (Esad).

La cita será el próximo martes, a partir de las 19.00 horas. "El teatro José León Delestal se convertirá en el escaparate del talento técnico del Cislan y del talento artístico de la Esad, con el estreno de las obras 'El Show' y 'Nada que perder', en una jornada de entrada libre hasta completar el aforo", señalaron los organizadores.

El cartel de "El Show" / Cedida a LNE

Las mismas fuentes destacaron que "este doble estreno no es solo una representación teatral, sino la culminación de un proceso de aprendizaje donde el alumnado del Cislan asume el control total de la producción técnica".

Obras

"El Show" es una comedia dirigida por Irene Bobes que "satiriza el mundo del espectáculo y las apariencias", mientras que "Nada que perder" es un "drama intenso sobre la supervivencia y las decisiones límite en situaciones extrema".

Cartel de "Nada que perder" / Cedida a LNE

Para la puesta en escena, el Cislan ha contado con la colaboración de la Esad de Asturias, cuyos actores y actrices "ponen rostro a los guiones, consolidando un vínculo esencial entre la formación técnica y la interpretación artística en la región. Esta iniciativa refuerza la posición del Cislan como referente en la formación audiovisual y escénica, permitiendo que sus alumnos cierren su etapa académica con un proyecto de impacto cultural directo en La Felguera", concluyeron los organizadores.