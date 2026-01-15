La Cámara de Comercio llama a la paz en la "guerra" de Pajares: "Es evidente que hay que cambiar la gestión, pero no podemos pegarnos tiros en el pie"

"Hay que terminar con el clima de crispación y con la situación que se vive en Pajares, porque nos estamos pegando tiros en el pie, y las consecuencias ya se pueden ver con una caída de usuarios". Son palabras de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y uno de los impulsores del plan director de Valgrande, gracias al cual se instaló, como primera fase, la telecabina. El responsable cameral advierte de que seguir por la vía "de la bronca" puede conllevar a que se paren las inversiones: "Si hay una apuesta de gastar dinero en la mejora de una instalación, pero solo te está generando críticas, pues al final igual decides invertir en otro sitio", reflexiona.

Paniceres, que también forma parte de la Mesa de la Nieve como presidente de la Cámara, llama al sosiego tras el ambiente creado en Pajares. "Esto no quiere decir que todo se haya hecho bien, ni que las inversiones estén llegando tan rápido como queremos, ni que la gestión sea la adecuada, porque es evidente que hay que cambiar el modelo", afirma. Pero apunta a que el papel de los agentes de Pajares debe de ser otro. "El Gobierno tiene que gobernar, y los demás podemos aportar ideas y tratar de convencer con argumentos, pero no ir por la vía del ruido", agrega.

Usuarios, estos días en Valgrande-Pajares. / Valgrande-Pajres

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo quiso echar la vista atrás a hace algo más de un lustro. "Cuando llegamos a la Cámara nos encontramos con una estación de Pajares en la que se llevaba sin invertir muchísimos años y que estaba casi al borde del colapso porque su remonte principal estaba a punto de caducar", recuerda. Entonces "se hizo una reflexión, con la idea además de solucionar el problema de la nieve, que es general para todos, con un cambio climático que existe y que hace que las estaciones como las nuestras, de no mucha altura, tengan una gran dificultad para tener temporadas largas de nieve". A partir de ahí, señala, se hizo un planteamiento para que tanto Pajares como Fuentes de Invierno se viesen como dos motores económicos "en unas zonas como las cuencas mineras, que además estaban muy afectadas por la reconversión industrial".

Plan director

Fue entonces cuando la Cámara de Comercio realizó el estudio y el plan director para la remodelación de Valgrande-Pajares. "Había que hacer un plan, sobre todo, de desestacionalización, y también una labor de convencimiento al Gobierno de Asturias y a los políticos asturianos de que era interesante invertir dineros de los fondos mineros en esa apuesta, la de hacer un proyecto a largo plaza para que la estación diera riqueza a la comarca no solo en invierno, sino también en verano", señala Paniceres. Fue entonces cuando por fin se llevó a cabo la primera fase de ese plan, que dio como resultado la construcción de la telecabina. Sumado a la llegada del AVE, era un movimiento sin fallo. "Con el AVE, una persona en Madrid con el equipo de esquí puesto se monta en el tren y en tres horas está esquiando en Asturias", señala Paniceres.

"Con toda aquella ola en positivo conseguimos ponernos en el mapa, salir en todos los sitios y ver que era el resurgir de Pajares", indica Paniceres. "Entonces quedaron y quedan cosas pendientes, pero tenemos que valorar los pasos que se han dado", afirma.

Paniceres y Barbón, segundo y tercero por la derecha, en la inaguración del sistema de telecabina. / JUAN PLAZA

En esos debes que le quedan a Pajares, al margen de las inversiones, está la polémica generada en torno a la gestión. Paniceres tiene claro el modelo, por el que se rigen otras estaciones en España y en Europa. "Cuando dicen que lo que se busca es privatizarlo no es cierto, las estaciones de esquí son deficitarias y ningún empresario las querría ni regaladas", argumenta. Por ello, por lo que aboga la Cámara es por el modelo "Fuentes de Invierno". "Debería ser una empresa pública la que se hiciese cargo de la gestión, de profesionalizarla, e incluso diría que de gestionar las dos estaciones asturianas en su conjunto", señala Paniceres, para quien "el modelo de los 'hijos de Pajares' está agotado".

Paniceres se reconoce "frustrado" con la situación actual. "A mí no me interesa que haya este barullo permanente, enfrentamientos de buenos y malos... Lo que realmente me interesa es que haya futuro para la estación, que siga siendo un motor económico para la comarca. Y no solo en Pajares, también en Fuentes de Invierno", aseguró el presidente de la Cámara.

Fuentes de Invierno

Respecto a los planes para la estación allerana, el responsable del organismo empresarial señaló que "la decisión que se ha tomado con ese plan para Fuentes de Invierno es la adecuada, porque después de tantos años, por fin se va a terminar con esa restricción ambiental con la que nació la estación". Para Paniceres, "después de tantísimos años, también se va a contar con enganche eléctrico, lo que permite algunas cosas que con los generadores de gasoil no se podían hacer".

En este sentido, abunda en la necesidad de abordar la unión de Fuentes de Invierno y San Isidro. "Hay que insistir en esa idea, es un camino que hay que seguir, y sabemos todos los plazos que lleva pero se ha dado el primer paso", indicó Paniceres, que además señaló que tanto desde la Cámara de Comercio de Oviedo, como desde la de León, así como los Gobiernos de ambas provincias, hay sintonía para recorrer una senda.

Crecimiento

La Cámara de Oviedo no solo se centra en las estaciones de los valles mineros, sino que también ha recogido el guante sobre una posible ampliación de la estación leonesa de Leitariegos hacia Asturias. "Es algo que pensamos que también será muy positivo, y por eso queríamos hacer allí una cumbre junto con la Diputación de León, el Gobierno de Asturias y la Cámara de León, para tratar ese asunto", explicó Paniceres.

El presidente de la Cámara finaliza señalando que el camino ideal a seguir afianzar ese proyecto de convertir las estaciones de esquí en motores económicos en la Cordillera pasa porque tanto desde Asturias como desde León se unan para potenciar conjuntamente el dominio esquiable de ambas provincias. "Ese es el camino a seguir y por el que vamos a trabajar", indicó Paniceres.