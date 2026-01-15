El centro de salud Norte de Mieres, en el punto de mira por las demoras en Atención Primaria: la Consejería está dispuesta a actuar y ampliar plantillas

La consejera de Salud del Principado de Asturias, María Concepción Saavedra Rielo, ha reconocido la existencia de demoras en la Atención Primaria de Mieres y se ha comprometido a realizar un estudio detallado de la situación en los centros de salud Norte y Sur, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad asistencial. Así se puso de manifiesto en la reunión celebrada este jueves con representantes de la plataforma ciudadana que lidera en la comarca del Caudal la defensa de la sanidad pública.

El encuentro, celebrado la mañana del jueves, sirvió para trasladar a la responsable autonómica los resultados de una encuesta elaborada por el colectivo en los ambulatorios de Mieres, en la que participaron unas 400 personas de distintos rangos de edad y sexo. El estudio ofrece, según la plataforma, una radiografía “realista” del funcionamiento del sistema sanitario en el municipio y refuerza una de sus principales denuncias: las demoras en la atención y la falta de continuidad con los profesionales de referencia.

Menos retrasos

El portavoz de la plataforma, Javier Titos, explicó tras la reunión que uno de los aspectos en los que más insistieron fue en los retrasos para conseguir cita con médicos y personal de enfermería, especialmente en el centro de salud Norte. “Más del 30% de las personas encuestadas superan los siete días de espera para ser atendidas”, señaló, subrayando que también se detectan problemas en el centro Sur, donde en algunos casos las demoras exceden las 48 horas.

Según Titos, la consejera reconoció que era consciente de los retrasos, sobre todo en el centro Norte, "y admitió que desconocía la magnitud del problema en el Sur". En este sentido, Saavedra se comprometió a analizar de forma interna y pormenorizada la situación de ambos centros para identificar las causas y aplicar medidas correctoras. Entre las líneas de trabajo, apuntó la intención de reforzar plantillas y avanzar hacia una mayor estabilidad de los puestos, un factor clave para garantizar la longitudinalidad, es decir, la continuidad del paciente con su médico o enfermera de cabecera.

Diez puntos

La reunión permitió abordar el documento de diez puntos que la plataforma considera prioritarios para asegurar la viabilidad y la calidad de la Atención Primaria en la comarca. El primero de ellos es la financiación. El colectivo reclama que este nivel asistencial alcance el 25% del presupuesto público, excluyendo el gasto farmacéutico. La consejera indicó que la inversión actual se sitúa en torno al 22% sin contar las recetas y se comprometió a facilitar información detallada para que pueda ser analizada y contrastada por la plataforma.

Otro de los ejes centrales del debate fue la reducción de la temporalidad en los contratos. La plataforma defendió la necesidad de convocar todas las plazas MIR acreditadas, especialmente en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería Comunitaria. Saavedra trasladó que se está trabajando en la contratación de más médicos para Atención Primaria y en fórmulas que permitan dotar de mayor estabilidad a los profesionales, con el fin de evitar la rotación constante que deteriora la calidad asistencial.

Cupos

En materia de transparencia, la consejera recogió la demanda de crear un portal público que permita conocer las demoras reales en cada centro de salud y con cada profesional, así como los cupos asignados y la presión asistencial. Según explicó Titos, Salud se comprometió a avanzar en una herramienta que ofrezca a la ciudadanía información clara sobre los tiempos de espera con médicos y personal de enfermería.

Respecto a los cupos, Saavedra indicó que la media se sitúa en torno a los 38 pacientes diarios por profesional y aseguró que no considera aceptable que se alcancen cifras de 60 o 70 consultas al día, una situación que, según la plataforma, todavía se produce en determinados momentos. Desde la Consejería se insistió en que se está trabajando para evitar la sobrecarga asistencial.

La coordinación con el hospital y los servicios especializados fue otro de los puntos abordados, con el compromiso de agilizar diagnósticos y accesos a pruebas. Asimismo, se planteó la profesionalización del mostrador en los centros de salud, mediante la formación específica de personal administrativo con competencias sanitarias.

Modelo que no gire en torno al hospital

Por último, la consejera mostró disposición a reforzar los servicios de fisioterapia y trabajo social en Atención Primaria, incluyendo la consolidación de turnos de tarde en fisioterapia, y a avanzar hacia un modelo menos hospitalocéntrico, impulsando mesas intersectoriales con mayor participación.

En conjunto, la plataforma valoró la reunión como “positiva”, aunque insistió en que estará vigilante para que los compromisos se traduzcan en mejoras reales, especialmente en el centro de salud Norte de Mieres, donde las demoras y la falta de continuidad siguen siendo, a su juicio, el principal problema.