Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Mieres destina 200.000 euros a las familias vulnerables con menores a su cargo

La lista de peticiones realizadas ya se ha hecho pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Mieres.

El Ayuntamiento de Mieres. / A. Velasco

L. M. D.

Mieres del Camino

El Ayuntamiento de Mieres ha publicado las listas provisionales de concesión y denegación de las ayudas destinadas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. Una convocatoria que, con 200.000 euros de presupuesto, tiene como objetivo apoyar a las familias para hacer frente a los gastos relacionados con alimentación, salud o educación.

Para el gobierno local de Mieres estas ayudas son muy importantes y útiles en el marco de la lucha contra la desigualdad, en este caso además centrada en el ámbito de familias con menores a cargo que están atravesando dificultades económicas. “Somos conscientes de que hay muchas familias que pasan dificultades, para las que llegar a fin de mes es una auténtica prueba de obstáculos y por eso es importante estar a su lado y ofrecer ayudas en este marco”, señaló la edil de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, que incidió en que “sabemos que esto no resuelve el problema, pero supone un alivio importante”. “Es importante movilizar recursos y ofrecer ayudas que permitan avanzar en la lucha contra la desigualdad y, en este sentido, la inversión social es en Mieres uno de los ejes de la acción de gobierno”, apuntó Iglesias.

La propuesta provisional de concesión y denegación de estas ayudas --de 700 euros en un único pago-- está ya publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de la web municipal y las personas interesadas tienen ahora un plazo de 10 días hábiles (empezaron a contar el miércoles 14 de enero) para la presentación de alegaciones antes de la publicación de las listas definitivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
  2. Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
  3. Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
  4. Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
  5. La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
  6. No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
  7. El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
  8. Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran

Mieres destina 200.000 euros a las familias vulnerables con menores a su cargo

Mieres destina 200.000 euros a las familias vulnerables con menores a su cargo

El centro de salud Norte de Mieres, en el punto de mira por las demoras en Atención Primaria: la Consejería está dispuesta a actuar y ampliar plantillas

El centro de salud Norte de Mieres, en el punto de mira por las demoras en Atención Primaria: la Consejería está dispuesta a actuar y ampliar plantillas

Se reaviva la polémica en Mieres por el derrumbe de viviendas en ruinas: crece el miedo a que se produzca una tragedia

Se reaviva la polémica en Mieres por el derrumbe de viviendas en ruinas: crece el miedo a que se produzca una tragedia

Objetivo, evitar argayos y hundimientos en el Corredor del Nalón: el Principado realizará un inventario de las zonas más sensibles

Objetivo, evitar argayos y hundimientos en el Corredor del Nalón: el Principado realizará un inventario de las zonas más sensibles

Primeros pasos (en forma de andamios) para la reapertura de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller

Primeros pasos (en forma de andamios) para la reapertura de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller

Los agentes de Valgrande Pajares cargan contra el Principado por gestionar la estación “desde la propaganda”

Los agentes de Valgrande Pajares cargan contra el Principado por gestionar la estación “desde la propaganda”

Los alumnos del centro de Imagen de Langreo ganan tablas: los estudiantes asumen la producción técnica de dos estrenos teatrales en la Felguera

Los alumnos del centro de Imagen de Langreo ganan tablas: los estudiantes asumen la producción técnica de dos estrenos teatrales en la Felguera

Paula Echevarría se rompe a llorar en pleno directo de "Got Talent": "Cuando vi los cascos con la luz..."

Paula Echevarría se rompe a llorar en pleno directo de "Got Talent": "Cuando vi los cascos con la luz..."
Tracking Pixel Contents