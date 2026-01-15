Mieres destina 200.000 euros a las familias vulnerables con menores a su cargo

El Ayuntamiento de Mieres ha publicado las listas provisionales de concesión y denegación de las ayudas destinadas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. Una convocatoria que, con 200.000 euros de presupuesto, tiene como objetivo apoyar a las familias para hacer frente a los gastos relacionados con alimentación, salud o educación.

Para el gobierno local de Mieres estas ayudas son muy importantes y útiles en el marco de la lucha contra la desigualdad, en este caso además centrada en el ámbito de familias con menores a cargo que están atravesando dificultades económicas. “Somos conscientes de que hay muchas familias que pasan dificultades, para las que llegar a fin de mes es una auténtica prueba de obstáculos y por eso es importante estar a su lado y ofrecer ayudas en este marco”, señaló la edil de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, que incidió en que “sabemos que esto no resuelve el problema, pero supone un alivio importante”. “Es importante movilizar recursos y ofrecer ayudas que permitan avanzar en la lucha contra la desigualdad y, en este sentido, la inversión social es en Mieres uno de los ejes de la acción de gobierno”, apuntó Iglesias.

La propuesta provisional de concesión y denegación de estas ayudas --de 700 euros en un único pago-- está ya publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el tablón de la web municipal y las personas interesadas tienen ahora un plazo de 10 días hábiles (empezaron a contar el miércoles 14 de enero) para la presentación de alegaciones antes de la publicación de las listas definitivas.