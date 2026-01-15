Nevaria regresa a Aller este fin de semana

Moreda de Aller acoge este fin de semana la nueva edición de Nevaria, la Feria de la Nieve y la Montaña, consolidada como punto de encuentro para profesionales, aficionados y público general interesados en los deportes de invierno, la montaña y el turismo activo. La feria se desarrollará en la Plaza de la Iglesia de la localidad, con entrada gratuita, y contará con la participación de unos treinta expositores, que incluyen tiendas especializadas, marcas de equipamiento, estaciones de esquí nacionales, escuelas de esquí y snowboard, y empresas de turismo activo.

Consulta aquí la programación Nevaria

El recinto ferial abrirá sus puertas el sábado y el domingo en horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán disfrutar de un espacio de gaming y realidad virtual, con simuladores de snowboard y esquí, y juegos de invierno interactivos. Además, habrá ludoteca infantil para niños de 3 a 12 años, con actividades supervisadas por monitores, y una oferta gastronómica que incluye el Menú de Nieve y las Tapas de Nieve, servidas en distintos establecimientos hosteleros del concejo.

Álex Txikon, protagonista de la feria

Una de las principales atracciones de esta edición es la presencia del alpinista Álex Txikon, uno de los referentes internacionales del alpinismo invernal. Txikon participará en la inauguración oficial de Nevaria, el sábado a las 12.00 horas, y ofrecerá posteriormente, a las 19.00 horas, la conferencia “Escaladas en invierno” en el Teatro «Cine Carmen». Durante su intervención, compartirá su experiencia en expediciones extremas, rutas sin oxígeno suplementario, su trayectoria en ascensiones a ochomiles y su enfoque ético y sostenible de la montaña. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Álex Txikon / Cedida a LNE

Txikon, con más de 30 expediciones en su haber y protagonista de la primera ascensión invernal al Nanga Parbat en 2016, es uno de los pocos alpinistas capaces de superar varios ochomiles en invierno, consolidando su reputación como un referente mundial en esta disciplina.

La programación del sábado incluye talleres infantiles, actividades de pintacaras y la entrega de reconocimientos de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias en el Teatro «Cine Carmen», a las 17.30 horas. El domingo se completará con nuevos talleres, la proyección del documental “SKIFT: donde termina el control, empieza la aventura” sobre un grupo de esquiadores en el Ártico noruego, entrevistas con sus protagonistas y la sesión musical de DJ Grand, que cerrará la feria entre las 19.00 y las 21.00 horas. A las 20.00 horas se entregará además el premio al mejor estand de Nevaria 2026.

Nevaria regresa a Aller este fin de semana / Cedida a LNE

Con esta programación —disponible en www.ferianevaria.es—, Nevaria confirma su papel como escaparate del mundo de la nieve y la montaña en Asturias y como referente para el sector y los aficionados a la cultura y el deporte invernal.