Objetivo, evitar argayos y hundimientos en el Corredor del Nalón: el Principado realizará un inventario de las zonas más sensibles

El plan, que incluye también el estudio de la carretera de Somiedo, sale a contratación con un presupuesto de 86.000 euros

El arreglo de un argayo en Tanes.

El arreglo de un argayo en Tanes.

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a concurso por 86.000 euros los trabajos técnicos para elaborar un inventario de los taludes de desmonte de dos carreteras: la AS‑117, más conocida como Corredor del Nalón (de Riaño, Langreo, al Puerto de Tarna, Caso) y la AS‑227 (entre Samartín y Puerto de Somiedo). El estudio incluirá también un análisis frente a posibles inestabilidades de taludes y laderas. El objetivo es intentar prevenir argayos e inestabilidades.

El plazo de ejecución del estudio, tal y como se recoge en el pliego de condiciones, será de ocho meses y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 29 de enero. Estas dos vías de la red autonómica figuran entre las que tienen mayor riesgo de registrar inestabilidades, según el personal técnico del Principado. Por esta razón, se realizará un inventario y un diagnóstico de los taludes, las zonas más sensibles y con probabilidad de "argayar" en los más de 116 kilómetros que suman ambas carreteras.

Además, se identificarán los tramos y puntos kilométricos susceptibles de verse afectados por la caída de material rocoso procedente de ladera. Finalmente, el estudio incluirá propuestas de actuación y medidas de prevención, seguimiento y control.

Seguridad

La elaboración de este inventario se enmarca entre las actuaciones que el Gobierno de Asturias pone en marcha de forma preventiva para mejorar la conservación y la seguridad vial. El presupuesto autonómico destina este año más de 97,5 millones a la red de carreteras para mejorar su seguridad.

