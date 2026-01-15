Objetivo, evitar argayos y hundimientos en el Corredor del Nalón: el Principado realizará un inventario de las zonas más sensibles
El plan, que incluye también el estudio de la carretera de Somiedo, sale a contratación con un presupuesto de 86.000 euros
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a concurso por 86.000 euros los trabajos técnicos para elaborar un inventario de los taludes de desmonte de dos carreteras: la AS‑117, más conocida como Corredor del Nalón (de Riaño, Langreo, al Puerto de Tarna, Caso) y la AS‑227 (entre Samartín y Puerto de Somiedo). El estudio incluirá también un análisis frente a posibles inestabilidades de taludes y laderas. El objetivo es intentar prevenir argayos e inestabilidades.
El plazo de ejecución del estudio, tal y como se recoge en el pliego de condiciones, será de ocho meses y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 29 de enero. Estas dos vías de la red autonómica figuran entre las que tienen mayor riesgo de registrar inestabilidades, según el personal técnico del Principado. Por esta razón, se realizará un inventario y un diagnóstico de los taludes, las zonas más sensibles y con probabilidad de "argayar" en los más de 116 kilómetros que suman ambas carreteras.
Además, se identificarán los tramos y puntos kilométricos susceptibles de verse afectados por la caída de material rocoso procedente de ladera. Finalmente, el estudio incluirá propuestas de actuación y medidas de prevención, seguimiento y control.
Seguridad
La elaboración de este inventario se enmarca entre las actuaciones que el Gobierno de Asturias pone en marcha de forma preventiva para mejorar la conservación y la seguridad vial. El presupuesto autonómico destina este año más de 97,5 millones a la red de carreteras para mejorar su seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
- Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran
- El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo