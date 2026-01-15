Primeros pasos (en forma de andamios) para la reapertura de la pasarela peatonal de Caborana, en Aller

Hace ya más de un año que los vecinos de la localidad allerana de Caborana tienen que dar un rodeo para llegar desde la zona urbana a la deportiva. El cierre por problemas estructurales de la pasarela peatonal que une ambos pasajes del pueblo supuso un incoveniente para los ciudadanos, que califican ese paso como un "punto neurálgico". Sin embargo, su reapertura está un paso más cercana. Durante los últimos días, la empresa adjudicataria de los trabajos de rehabilitación, la pública Tragsa, ya ha colocado el andamiaje en la parte más cercana a la zona urbana, y también las casetas de obra. Los trabajos para reabrir la pasarela, tan esperados, están ya en marcha.

Los movimientos en torno a esta paso se han ido produciendo durante los últimos meses. A finales de agosto del pasado 2025, el Gobierno del Principado de Asturias confirmaba la inversión para reparar el paso. Después de haber realizado los estudios necesarios para detectar los problemas exactos de la pasarela, y descartar un desmantelamiento completo de la misma y sus sustitución, el Principado anunciaba el proyecto. Requería de una inversión de 324.010 euros, que fueron adjudcadas a Tragsa, y que también estaban pendientes de un permiso del Administrador de Infaestructuras Ferroviarias (Adif), debido a que para la ejecución de los trabajos se iba a ver afectada la vía férrea. Y es que la pasarela sobrevuela tanto las vías de la línea de Feve que une Collanzo con Trubia, como el Corredor del Aller (AS-112).

Permiso

Dos meses más tarde del anuncio de la Consejería, a finales de octubre, el Ayuntamiento de Aller recibía por fin la notificación de que el Adif había dado el permiso para la afectación de la vía, lo que suponía el último paso administrativo para que el Principado ordenase el inicio de las obras. En ese momento, desde el Ayuntamiento se esperaba que las obras comenzasen de forma inminente, igual que desde las plataforma vecinales de Caborana.

Detalle de la pasarela, todavía cerrada tras más de un año. / A. Velasco

Han pasado ya algo más de dos meses desde la recepción del permiso. En las últimas semanas ya se ha visto movimiento en la zona. Por un lado, la adjudicataria Tragsa ya ha colocado casetas de obra, justo al lado de la Oficina de Información Turística de Caborana. Por el otro, también se han colocado andamios en parte de la pasarela más próxima a la zona urbana de la localidad. Se trata de una estructura que se ha instalado justo al lado de las vías del tren de Feve. "Es un movimiento que entendemos que da inicio a la ejecución de las obras, y esperamos que los vecinos puedan volver pronto a utilizar esta pasarela", señalaron fuentes municipales.

Por el momento, no se han comunicado ninguna medida ni restricción respecto al tráfico rodado (la pasarela sobrevuela el Corredor del Aller), ni ferroviario. Hasta que no vayan avanzando las obras, los vecinos que quieran ir paseando desde Caborana a la zona deportiva o al establecimieneto hostelero ubicado en los bajos de la piscina municipal, todavía tendrán que dar un pequeño rodeo.