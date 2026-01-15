Se reaviva la polémica en Mieres por el derrumbe de viviendas en ruinas: crece el miedo a que se produzca una tragedia

El reciente derrumbe de una vieja vivienda en el núcleo turonés de La Felguera ha vuelto a poner el foco en los problemas de seguridad que generan las construcciones en ruinas en el concejo de Mieres. Se trata de una situación que el movimiento vecinal viene denunciando desde hace tiempo y que ahora ha motivado una dura reacción del PSOE local, que alerta de que la “desatención” del Ayuntamiento ante este problema está poniendo en riesgo la integridad de muchas personas.

La agrupación socialista de Mieres considera “asombrosa” la dejadez y el “pasotismo” del equipo de gobierno de IU frente a una problemática que, aseguran, va claramente en aumento. Desde el PSOE recuerdan que el derrumbe ocurrido en La Felguera no es un hecho aislado, “sino el último episodio de una larga lista de colapsos y situaciones de riesgo que se han producido en distintos puntos del concejo en los últimos meses”.

Una vivienda derruida. / Foto cedida a LNE

Larga lista de edificios en riesgo

Según detallan los socialistas, hace poco más de un mes se vinieron abajo dos viviendas, una situada en la carretera general de Ujo y otra en la localidad de Peñule, en Figaredo. A estos casos se suma ahora el derrumbe registrado en Turón, que ha reavivado la preocupación por el estado de numerosas edificaciones antiguas que amenazan con desplomarse. “La lista de edificios en riesgo es larga”, advierten desde el PSOE, que asegura haber denunciado esta situación “en reiteradas ocasiones” en el Ayuntamiento.

El grupo municipal socialista lamenta que, pese a la gravedad del problema, el gobierno local no esté ofreciendo respuestas ni información. De hecho, señalan que ante las peticiones reiteradas de expedientes sobre edificios en ruinas formuladas por el PSOE, la respuesta del equipo de gobierno ha sido el silencio. “Es probable que el gobierno de IU desconozca el problema”, ironizan los socialistas, que consideran inaceptable la falta de transparencia y de actuación.

Miedo a una tragedia

Desde el PSOE insisten en que se trata de un riesgo real para las personas y ponen ejemplos concretos para subrayar la gravedad de la situación. En el caso de Ujo, la vivienda colapsada cayó directamente sobre la acera, mientras que en La Felguera el derrumbe afectó a la terraza de un bar. “Hasta ahora la suerte ha querido que no ocurriese una desgracia”, señalan, pero advierten de que no se puede seguir confiando en la casualidad para evitar tragedias.

Los socialistas recuerdan que llevan tiempo reclamando medidas concretas, como la creación de un grupo de trabajo que analice el problema en profundidad y actúe con rapidez. Entre las actuaciones necesarias, citan el contacto con los propietarios de los inmuebles, la apertura de expedientes y la adopción de medidas preventivas antes de que se produzcan nuevos derrumbes. Alertan, además, de que "todavía hay numerosos edificios en mal estado que se encuentran junto a aceras muy transitadas e incluso en las proximidades de centros escolares, lo que incrementa el peligro".