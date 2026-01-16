El Afuega’l Pitu se degusta en La Foz de Morcín

El XLiV Certamen del Quesu Afuega’l Pitu se celebra en La Foz de Morcín este domingo, desde las 11.00 horas, en el marco de las fiestas de San Antón. Organizada por el Ayuntamiento, la Hermandad de La Probe y Queso Afuega’l Pitu DOP, la cita servirá para poner en valor uno de los manjares del concejo de Morcín. Además, se celebrará el mismo día el II Concurso de platos elaborados con quesu Afuega’l Pitu, dirigido a establecimientos y profesionales del sector hostelero y alimentario.

Mañana, a las 23.00 horas, tendrán lugar "Los bailes del Afuega’l Pitu", con Dúo Emoción y Pablo Díaz, DJ Granda, desde las 23.00 horas. El domingo, a las 10.00 horas, se iniciará el XIII Trail de Montaña Afuega’l Pitu. Una hora después se abrirá oficialmente el certamen, en el que intervendrán siete queserías: Tierra de Tineo, Agrovaldés, Ca Sanchu, El Visu, La Arquera, La Borbolla y Temia. A las 12.30 horas está prevista una demostración de elaboración del Afuega’l Pitu que estará a cargo de Margarita Mier, de Les Maces. Uno de los momentos más destacados de la jornada será el pregón, cortesía de Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias que lo pronunciará alrededor de las 13.00 horas.

Teresa Sanjurjo, pregonera del concurso / Paco Paredes

Por otro lado, el domingo servirá para que se entreguen los galardones Afuega’l Pitu de Oro a Isabel García Martínez, Raquel Álvarez Rodríguez y a la Quesería Temia. También, el Nabu de Plata, que será para Félix de Piñera, al igual que los Premios del II Concurso de Platos elaborados con Afuega’l Pitu DOP y los premios del XLIV Certamen del Afuega’l Pitu DOP.

Por último, a las 13.35 horas, se subastarán públicamente los quesos premiados a beneficio del Banco de Alimentos de Asturias. Justo después, además, se entregarán los premios del XIII Trail de Montaña Afuega’l Pitu.

Dúo Emoción, en una imagen de archivo / Cedida a LNE

Antes de que llegue el día del certamen, la Hermandad La Probe celebra mañana las Fiestas de San Antón. A lo largo del día, habrá pasacalles, procesión, misa y entrega de los premios del XV Concurso de Casadielles, así como degustación popular de pote de nabos. Por otro lado, estos días, establecimientos de Morcín, Riosa, Ribera de Arriba y Oviedo ofrecen el tradicional menú de pote de nabos, casadielles y Afuega’l Pitu.