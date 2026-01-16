Atención, nueva oferta de empleo público: El Ayuntamiento de Mieres contratará a 22 trabajadores este año y estos son los puestos que se buscan

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado y formalizado la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento de Mieres correspondiente al año 2025. Una oferta que incluye un total de 22 plazas, "aprovechando siempre el máximo previsto por ley a través de la tasa de reposición", afirmaron desde el Consistorio mierense, "e incrementando cuando es posible las plazas en relación a las jubilaciones, como ocurre en esta ocasión con alguno de los puestos aprobados".

La oferta nace, explican desde el gobierno local, "con todo nuestro compromiso con el empleo público, apostando por una administración cada vez más ágil y moderna, adaptada a los tiempos y que ofrezca respuestas a las necesidades de los vecinos y las vecinas del concejo".

Perfiles

Las plazas aprobadas y que irán convocándose "de forma paulatina" son las siguientes: en personal laboral son 9 puestos, de los cuales en turno libre hay 6 plazas de operario (1 de ellas para personas con discapacidad) y 1 puesto de profesor de violín, para el conservatorio. De personal laboral de promoción interna, hay 1 plaza de oficial mecánico y 1 plaza de oficial electricista.

En cuanto al personal funcionario, se ofertarán 13 plazas. En turno libre, habrá 7 puestos de agente de Policía Local (una reservada al turno de movilidad) y 1 plaza de técnico auxiliar de informática. En cuanto a las plazas de promoción interna, habrá 4 de administrativo y 1 de técnico de administración general.

Las plazas, apuntó el gobierno local, se irán convocando progresivamente, "como se está haciendo con el resto de plazas aprobadas en Ofertas Públicas, y que se están cubriendo de manera paulatina, con continuas convocatorias y procesos selectivos". Estas Ofertas de Empleo Público, afirman, "suponen un paso importante no solo para la creación de empleo, sino también para impulsar la reorganización de la administración municipal y ofrecer un servicio público eficaz y eficiente a la ciudadanía".