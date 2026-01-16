Más "guerra" en Pajares: CC OO carga contra la Mesa de la Nieve y denuncia el descrédito “irresponsable” de la estación de esquí

CC OO ha pedido este viernes la disolución de la Mesa de la Nieve al considerar que este órgano se ha convertido en un espacio "estéril, dominado por el enfrentamiento y el descrédito permanente" hacia la Estación Invernal y de Montaña Valgrande Pajares. El sindicato sostiene que los concesionarios, clubes de esquí y las asociaciones de hosteleros (Asturcentral) y vecinos (Brañillín) que integran este foro se han instalado en un estado de “negativismo absoluto” que, lejos de contribuir a mejorar la estación, está dañando gravemente su imagen pública.

Críticas constantes

La Sección Sindical de Comisiones Obreras de Educación y Cultura califica de “irresponsable” la crítica constante y el descrédito sistemático que, a su juicio, determinados colectivos vienen realizando sobre el funcionamiento de Valgrande Pajares. Según el sindicato, estas críticas se apoyan en “falsedades y afirmaciones carentes del más mínimo rigor”, generando “una percepción distorsionada de la realidad de la estación”.

Varios usuarios, en la estación. / Valgrande-Pajares

CC OO reprueba de manera expresa la actitud de los integrantes de la denominada Mesa de la Nieve”, a la que llega a definir como una “seudo mesa”, al entender que se ha convertido en un foco de conflicto permanente. En este sentido, el sindicato respalda la petición formulada por parte de los trabajadores de la estación para disolver este órgano. “Lejos de aportar y sumar, se ha consolidado como un espacio de crítica destructiva en el que nada parece ser suficiente ni válido”, subraya el comunicado.

Uno de los aspectos que más preocupa a la organización sindical es el impacto que estas declaraciones tienen sobre el prestigio de la estación. CC OO advierte de que las continuas manifestaciones públicas de estos colectivos, realizadas “sin ningún escrúpulo”, están dañando seriamente el buen nombre de Valgrande Pajares y generando alarma social “sea como sea y con lo que sea”. El sindicato considera especialmente grave que se siembren “dudas infundadas” sobre cuestiones tan sensibles como la seguridad de la instalación, algo que califica de “absolutamente inadmisible”.

Cámara de Comercio

La crítica sindical alcanza también a la Cámara de Comercio, cuya postura tilda de poco responsable. CC OO reprocha a esta entidad que, mientras hace llamamientos públicos a la paz social y a evitar la conflictividad, afirme al mismo tiempo que “es evidente que hay que cambiar la gestión”. El sindicato recuerda que la Cámara forma parte activa de la Mesa de la Nieve y la acusa de contribuir a “retorcer la realidad” de Valgrande Pajares en función de intereses particulares.

Uno de los telesillas, en Valgrande. / Valgrande-Pajares

Frente a ese discurso, Comisiones Obreras pone como ejemplo estaciones cercanas como San Isidro y Leitariegos, en la provincia de León, que cuentan con una gestión cien por cien pública. Según el sindicato, estos complejos presentan un funcionamiento “impecable” y un impacto muy positivo en sus entornos, demostrando que la gestión pública puede ser eficaz y beneficiosa.

CC OO recuerda además que, “ante la deriva de la Mesa de la Nieve”, solicitó en su momento participar en ella para aportar una visión alternativa y propuestas constructivas. “Sin embargo, esa petición fue vetada”. Para el sindicato, este veto evidencia la incomodidad que suponía incorporar la voz del personal de la estación, “los mejores conocedores de su funcionamiento real”, cuya opinión no interesaba escuchar.

"Extremismo"

Finalmente, Comisiones Obreras rechaza de plano la imagen de desastre que, a su juicio, se está proyectando de Pajares. Aunque reconoce que “todo es mejorable”, insiste en que existe una gran diferencia entre la crítica constructiva y el “extremismo permanente” de quienes “todo lo ven mal y dañan”. Por ello, el sindicato hace un llamamiento a la reflexión y advierte del grave perjuicio que este relato radicalizado está causando tanto a Valgrande Pajares como a su entorno social y económico.