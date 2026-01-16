Intervención en el centro de mayores de Mieres: el Principado quiere poner fin a la "guerra" nombrando nueva directora y anulando actividades

La crispación reinante en el Centro de Mayores de Mieres, con un enfrentamiento entre la Junta de Participación y el presidente de la asociación Ama Mieres (y anterior presidente del citado organismo), mantiene el equipamiento en una intranquilidad constante. Tras el último episodio, con barricada para evitar el baile organizado por el colectivo, y que requirió de intervención policial, el Principado por fin ha asomado la cabeza. Y lo ha hecho interviniendo directamente en el conflicto. Así, desde la Consejería de Derechos Sociales se ha tomado la decisión de prohibir las actividades organizadas por Ama Mieres hasta que no haya una estabilidad en el centro, que pasa por la llegada de una nueva directora, en principio la próxima semana. La nueva responsable del centro se va a encontrar un conflicto abierto sobre la mesa.

Tras la tensa situación vivida el miércoles 7 de enero, y un reproche directo del actual presidente de la Junta de Participación, Ricardo Arias, hacia el director general de Mayores, Enrique Nuño, este último recibía esta misma semana a los responsables del organismo consultivo. Tras el encuentro mantenido, del que tampoco ha trascendido en que términos se desarrolló, desde el Principado tomaron decisiones para tratar de aliviar ese ambiente generado en el Centro de Mayores de Mieres.

Dirección

Por lo pronto, sí que comunicaron que en los próximos días, casi con toda seguridad la próxima semana, se cubrirá el puesto de director/a del equipamiento, que estaba vacante desde hace semanas. Esa es la figura que esperan que traiga la calma, o al menos rebaje el hostil clima entre ambos bandos. Pero mientras tanto, y hasta que no haya una cabeza oficial que gobierne el centro, la dirección general de Mayores ha dado orden de suspender las actividades.

De hecho, la propia asociación Ama Mieres lo comunicaba a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Por orden de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar... Se suspenden, hasta nuevo aviso, todas las actividades organizadas por la Asociación Ama Mieres y los cobros correspondientes a las mismas, incluido el baile de los miércoles". La publicación, firmada por "La Junta Directiva", viene acompañada de un texto en el que aseguran que "las presiones políticas y la violencia ejercida han dado su fruto y nos ha sido revocada la autorización para ejercer nuestra labor de estos años".

El mal ambiente ha trascendido precisamente a las redes sociales, donde se ven enconados enfrentamientos entre una parte y la otra por parte de personas particulares (e incluso familiares), de ambos bandos enfrentados en el centro. Intercambio de faltas de respeto, insultos y graves acusaciones, que no son más que el exacerbado ejemplo del cariz que ha tomado la situación en el centro de mayores de Mieres.