Lena y la Confederación Hidrográfica refuerzan la conservación de sus ríos con un plan conjunto de 250.000 de euros

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Lena han firmado este viernes un convenio de colaboración para la conservación, recuperación y mantenimiento de los ríos y cauces del municipio. El acuerdo fue rubricado en Pola de Lena por la presidenta del organismo de cuenca, Bárbara Monte, y la alcaldesa lenense, Gema Álvarez Delgado. Establece un marco de trabajo conjunto para actuar sobre los cauces de dominio público hidráulico dentro del término municipal.

Más de 300 kilómetros de cauces

El municipio de Lena cuenta con un total de 307,289 kilómetros de cauces, de los cuales 23,362 kilómetros discurren por zonas urbanas y 283,927 kilómetros por áreas rurales. La magnitud de esta red fluvial hace necesaria una planificación estable y coordinada para garantizar su correcto estado de conservación, destacan las partes.

Competencias municipales y colaboración estatal

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, la competencia para la conservación y mantenimiento de los cauces públicos en zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos. No obstante, la normativa habilita a las confederaciones hidrográficas a colaborar en la financiación de estas actuaciones siempre que exista un convenio suscrito con la administración local.

Inversión de 250.000 euros en cuatro años

Con la firma de este acuerdo, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumirá la ejecución de la totalidad de las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces en el concejo de Lena durante los próximos cuatro años. La inversión prevista asciende a 250.000 euros, que se repartirá al 50 % entre ambas administraciones.

El Ayuntamiento de Lena aportará 125.000 euros, mientras que la Confederación Hidrográfica contribuirá con otros 125.000 euros en forma de ayuda o subvención para las actuaciones en los tramos urbanos.

Posibilidad de ampliar el acuerdo

El convenio contempla, además, que si las necesidades de conservación lo requieren, las dos administraciones podrán incrementar su aportación económica mediante la tramitación de una adenda.

Este es el decimotercer convenio de estas características que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico firma con un ayuntamiento asturiano, tras los suscritos recientemente con municipios como Mieres o Laviana.