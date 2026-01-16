Todo listo en Moreda para la llegada de Nevaria: la carpa (que acogerá a los expositores) ya se levanta en la plaza de la Iglesia

La plaza del Campo de Moreda ya está preparada para Nevaria 2026. La Feria de la Nieve y la Montaña del concejo de Aller, que este año se ha pospuesto a enero para tratar de garantizar que haya nieve en las estaciones durante su celebración, espera ya su inauguración el sábado. La carpa de la explanada junto a la Iglesia de la localidad, donde se instalarán los expositores, ya está preparada, y a la espera de que comience la actividad.

Fuentes del Ayuntamiento de Aller han explicado que este año habrá en torno a la treintena de stands. "No podemos poner más porque no tenemos más espacio, y si queremos que todos estén cómodos, tenemos que ceñirnos a ese número", explican desde el consistorio. Sin embargo, el número de negocios y expositores institucionales que se promocionarán en la feria allerana será algo mayor. Algunos de ellos, como las estaciones de esquí asturianas de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, las leonesas de San Isidro y Leitariegos, o la estación de esquí de Baqueira-Beret (complejo predilecto de la Familia Real para esquiar) o y la comarca del Val d'Arán compartirán stands.

Actividades

Así las cosas, la presente edición de Nevaria ofrece un variado programa de actividades. Además de los expositores, habrá zonas especialmente diseñadas para los más pequeños de la casa, con actividades virtuales, una zona de gaming, una ludoteca o diferentes talleres a lo largo de las dos jornadas. Los mayores también podrán participar de varios de los actos previstos, como la charla que ofrecerá el alpinista Alex Txikón, una referencia a nivel mundial en lo que a las expediciones invernales en el Himalaya se refiere. También habrá una presentación de una película o la entrega de reconocimientos por parte de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias (FDIPA).

Paralelamente, se ofrecerán también en varios establecimientos hosteleros dos programas gastronómicos. Por un lado, el menú de Nieve, y por el otro, las tapas de Nieve, acciones que completan la oferta que el Ayuntamiento de Aller ha dispuesto para esta nueva edición de su feria.