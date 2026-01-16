Más y mejor comercio para Langreo: el sector ampliará y potenciará su programación de eventos con la entrada en servicio del nuevo recinto ferial

La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) planea ampliar y potenciar las actividades que viene desarrollando en los últimos años gracias al soporte que supondrá el nuevo recinto ferial de Langreo, en los antiguos Talleres del Conde. La construcción de la instalación finalizó la pasada semana y la intención del gobierno local es que pueda entrar en servicio en la primera mitad de este año.

El presidente de Acoivan, Marcelino Tamargo, indicó que la pretensión del colectivo es, una vez que el ferial esté funcionando, dar un empuje a la feria de saldos y "poner en marcha una feria de mujeres artesanas". "También estamos sopesando otras iniciativas en el ámbito hostelero y comercial para dinamizar la actividad en el concejo porque el ferial supondrá un espaldarazo muy importante. Es un cambio muy importante para las iniciativas que desarrollamos", señaló.

Marcelino Tamargo / JUAN PLAZA

Coste de las carpas

Tamargo puso como ejemplo de esa transformación la feria de saldos, que hasta ahora se viene desarrollando en una carpa provisional que se instala en el parque Dolores F. Duro de La Felguera. "El margen de beneficios que deja la feria del stock para los comerciantes se reduce porque hay que pagar la carpa. Y el número de comerciantes que se pueden instalar también es reducido por las limitaciones de espacio", reflexionó el presidente de Acoivan, que añadió: "Con el ferial todo eso cambiará porque contaremos con un espacio fijo y con mucha más capacidad".

El recinto ferial de Talleres del Conde. / Fernando Rodríguez

El colectivo está sopesando nuevas iniciativas para ampliar su oferta de eventos. Una que ya está muy avanzada es la feria de mujeres artesanas, que "esperamos celebrar en junio", apuntó Tamargo. "Las artesanas no solo colocarán sus puestos. También queremos que haya talleres prácticos dirigidos a los visitantes. Y actuaciones musicales".

El Ayuntamiento de Langreo prevé que el nuevo ferial del concejo, ubicado en la parcela de Talleres del Conde , pueda estar operativo en la primera mitad de este año. La obra concluyó a finales de la pasada semana y resta ahora que sea verificada por los técnicos municipales antes de ser recepcionada por el Consistorio. También será necesario antes habilitar un centro de transformación eléctrica para suministrar energía al equipamiento. De forma paralela se están trabajando en los trámites para la contratación de los servicios de suministro y la fórmula de gestión.

Gestión

El Ayuntamiento ya adelantó el pasado año que tiene previsto contratar a una empresa externa la gestión del nuevo recinto ferial. La idea del gobierno local (IU) es reservar determinadas fechas para los eventos impulsados por el Consistorio, de manera que sea ese gestor externo el que se encargue de dar forma al resto de la programación.

El recinto ferial de Langreo tiene 7.711 metros cuadrados, con 2.827 (poco más de un tercio) en un pabellón cerrado y el resto cubiertos pero abiertos por los lados. El pabellón se puede sectorizar en tres espacios más pequeños cuya superficie oscila entre 764 y 820 metros cuadrados. A ellos se suman otras dependencias como oficinas.