El Montepío y Ye Mieres se unen para apoyar el comercio local en las Cuencas

El Montepío de la Minería Asturiana y la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres" han colaborado en una iniciativa de apoyo al comercio local en las Cuencas. La entidad minera aportó como premio una semana de vacaciones en su Residencial de Destinos de Sol en Roquetas, integrada en una campaña para incentivar las compras en el centenar de establecimientos asociados. La entrega del premio tuvo lugar este viernes durante el programa Historias de vida y mina, de Radio Líder, presentado por Enrique Monge. El espacio estuvo dedicado a la relación histórica entre comercio y minería y contó con la participación del presidente de "Ye Mieres", Roberto Ardura.