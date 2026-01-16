Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el accidente de un camión obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón
El tráfico está cortado en sentido Oviedo, a la altura del centro comercial, con la circulación desviada por el centro de El Entrego
Un camión, que no llevaba remolque en ese momento, ha volcado esta mañana en el Corredor del Nalón, a la altura de la recta del centro comercial de El Entrego. El susto ha sido tremendo, ya que el vehículo pesado ha quedado junto a las vías del tren, obligando a cortar tanto el tráfico rodado en sentido Oviedo, como los servicios ferroviarios de la línea Gijón-Laviana.
En la zona se encuentra la Guardia Civil de tráfico, así como técnicos del Adif. Se está estudiando la forma de extraer el camión de la zona donde volcó, en plena recta, un lugar con buena visibilidad, y con la velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. El tráfico está siendo redirigido por el centro de El Entrego, donde para intentar darle fluidez está siendo regulado por la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio.
Fin de semana
Este pasado sábado se produjo un grave accidente en el Corredor del Nalón, en la AS-117, en Langreo, a la altura de la fábrica de Bayer en dirección a Oviedo. El siniestro tuvo lugar alrededor de las once y media de la mañana de este sábado y al lugar se trasladaron los servicios de emergencia, Guardia Civil, SAMU y Bomberos de Asturias. Una mujer quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio. Tras retirar parte del techo del vehículo y en coordinación con el equipo sanitario la extrajeron, inmovilizada con collarín, con ayuda de la tabla de rescate.
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- Grave accidente de tráfico en Langreo, con una mujer herida tras dar varias vueltas de campana en su coche
- Revolución en El Condao, Laviana, por una antena de telefonía móvil
- Elenco de artistas en un cumpleaños muy especial en Langreo: Víctor Manuel, 'Celtas Cortos Nuberu'... todos juntos cantando 'Santa Bárbara bendita
- El 'caso Campelo', la 'invasión' de la parcela de Duro y la guerra de Ucrania: la agitada (y larga) transfomación de los Talleres del Conde en el nuevo recinto ferial de Langreo
- No está ni al 10% y debería ir al 35%': las obras de urbanización del soterramiento de Langreo van con retraso, denuncian los vecinos
- La 'guerra' en el centro de mayores de Mieres se recrudece (y precisa de intervención policial)
- Los pisos de segunda mano más baratos de Asturias se encarecen hasta un 16%: estos son los concejos donde se encuentran