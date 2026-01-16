Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el accidente de un camión obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón

Un camión, que no llevaba remolque en ese momento, ha volcado esta mañana en el Corredor del Nalón, a la altura de la recta del centro comercial de El Entrego. El susto ha sido tremendo, ya que el vehículo pesado ha quedado junto a las vías del tren, obligando a cortar tanto el tráfico rodado en sentido Oviedo, como los servicios ferroviarios de la línea Gijón-Laviana.

El accidente, en la recta del centro comercial de El Entrego. / L. M. D.

En la zona se encuentra la Guardia Civil de tráfico, así como técnicos del Adif. Se está estudiando la forma de extraer el camión de la zona donde volcó, en plena recta, un lugar con buena visibilidad, y con la velocidad limitada a 80 kilómetros por hora. El tráfico está siendo redirigido por el centro de El Entrego, donde para intentar darle fluidez está siendo regulado por la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio.

Tráfico lento en el centro de El Entrego. / L. M. D.

