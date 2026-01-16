Vecinos de Mieres protestan en Oviedo contra la quema de residuos en La Pereda: “No somos territorio para experimentos”

La plataforma ciudadana contraria a la inminente transformación de la térmica de La Pereda en una central que queme biomasa junto con combustible sólido recuperado (CSR), elaborado a partir de residuos urbanos, llevó ayer su protesta a Oviedo. Varias decenas de vecinos de Mieres se concentraron frente a la sede central de Hunosa, propietaria de la planta, para expresar su rechazo frontal a un proyecto que, a su juicio, supone un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente. El colectivo fue tajante al sostener que la iniciativa "no representa una transición justa ni ecológica, sino una reedición de viejos modelos industriales con un nuevo envoltorio".

Un momento de la protesta. / LNE

La protesta se produjo en un contexto de creciente tensión social en torno al futuro de la central mierense. Los manifestantes, muchos de ellos con décadas de convivencia con la actividad industrial, reivindicaron la memoria colectiva de un territorio marcado por el humo y la contaminación. “En las cuencas sabemos reconocer el humo. Lo hemos respirado durante generaciones. Lo hemos visto salir de chimeneas que dieron trabajo, sí, pero también enfermedad”, denunciaron desde la plataforma. A su juicio, la experiencia acumulada invalida los discursos tranquilizadores que acompañan ahora al uso del CSR como combustible “alternativo”.

Sin avance ambiental

El colectivo rechazó de plano la idea de que la quema de residuos pueda considerarse un avance ambiental. “No necesitamos que nadie nos explique lo que significa vivir con la garganta irritada, la ropa oliendo a quemado o los pulmones cargados. Aquí la experiencia no se compra: se paga con años de vida”, señalaron. En este sentido, calificaron el proyecto como “el mismo cuento viejo de hace 30 años, maquillado con un nombre moderno”, y subrayaron que el CSR “no es biomasa ni nada que se le parezca”, sino una mezcla de residuos que no se reciclaron o que directamente no se quiso reciclar.

La plataforma insistió en que la quema de estos materiales genera emisiones nocivas y que, más allá de los informes técnicos, el aire contaminado “lo respira nuestra gente: nuestros mayores, nuestros hijos, nosotros mismos”. También cargaron contra lo que consideran un fracaso institucional en la gestión de residuos. “Son incapaces de crear empresas públicas de reciclaje que generen empleo real y reduzcan residuos de verdad. Prefieren quemarlo todo”, denunciaron, al tiempo que criticaron la proliferación de certificados y sellos “verdes” que, a su entender, no atacan el problema de raíz.

Las críticas se producen mientras Hunosa y el Instituto de Transición Justa defienden el proyecto como una pieza clave para la reconversión energética y económica de las cuencas. La central de biomasa de La Pereda comenzará a producir energía en el primer semestre de 2027 y sostendrá 251 empleos, 51 de ellos directos en la planta y alrededor de 200 indirectos vinculados a la gestión forestal y al tratamiento de la biomasa. Así lo destacaron recientemente el presidente de Hunosa, Enrique Fernández, y la directora del Instituto de Transición Justa, Judith Carrera, durante un encuentro en la sede de la compañía estatal en Oviedo.

El proyecto

Carrera subrayó la importancia de los denominados nudos de transición justa, que permiten otorgar acceso a la red eléctrica a proyectos renovables en zonas afectadas por el cierre de centrales de carbón. En ese marco, el Instituto adjudicó definitivamente a Hunosa el concurso del nudo de 220 kilovoltios de La Pereda, con una potencia de 50 megavatios para la futura central de biomasa. Según explicó, en estos concursos “por encima de los criterios técnicos se tienen en cuenta los socioeconómicos”, destacando el impacto del proyecto en el empleo y la actividad económica local.

Por su parte, Enrique Fernández cifró la inversión en 55 millones de euros y señaló que las obras comenzaron el pasado mes de abril con el desmantelamiento de la antigua térmica. Una vez obtenidos los últimos permisos y la conexión a la red, toca la instalación de los nuevos equipos. La planta contará, además, con una retribución asegurada durante 20 años por la energía producida. “Supone la columna vertebral de la transformación de Hunosa que estamos planificando con los sindicatos para dar continuidad y futuro a la compañía, como mínimo, hasta 2050”, afirmó.

Argumentos

Sin embargo, la plataforma ciudadana considera que los argumentos económicos no compensan los riesgos. Denuncian la falta de transparencia, la modificación de informes técnicos a medida que avanzan las obras y la escasa claridad sobre los controles ambientales. “No somos territorio para experimentos”, advirtieron. “Las cuencas mineras han dado demasiado como para que ahora les pidan también que asuman el riesgo de quemar residuos frente a sus casas”.

Los vecinos aseguran que ya no aceptarán decisiones impuestas sin debate ni información clara. “Sabemos lo que es exigir explicaciones. Sabemos lo que es defender lo poco que nos queda: el derecho a respirar sin miedo”, concluyeron. Con su protesta en Oviedo, dejaron claro que la oposición al proyecto de La Pereda seguirá presente en la agenda pública y que su negativa es firme: “Hemos dicho no. Respeten”.